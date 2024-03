La Marbella digital se queda obsoleta

Se anunció como el espacio de referencia del emprendimiento, la formación y la innovación de las industrias creativas y digitales emergentes en Marbella.

Pero, un año después del anuncio de su finalización, el Centro de Innovación Social Hub, en Trapiche Norte, sigue cerrado, detenido en el tiempo, mientras las Delegaciones de Obras y Fomento Económico se cruzan responsabilidades ante la demora en la puesta en funcionamiento de un equipamiento con capacidad para 80 emprendedores con el que el Ayuntamiento confiaba en diversificar la economía local, muy condicionada aún por el sector del turismo.

El concejal de Obras, Diego López, asegura que el edificio «está totalmente terminado y se estará viendo cómo se distribuirá el personal para poder emprender diferentes actividades, pero es otra delegación a la que le corresponde esa competencia».

«Yo me he encargado de hacer un edificio magnífico que le dará a la ciudad un equipamiento que necesita y que servirá para que jóvenes y no tan jóvenes puedan desarrollar sus actividades», agrega el edil.

En opinión de López, «entiendo que la delegación que tiene el edificio ha estado intentando equipar el inmueble».

La Delegación de Fomento, por su parte, sostiene que las obras han sufrido retrasos en su ejecución y que han surgido problemas vinculados con los sistemas eléctricos, la conexión a internet y el aislamiento de las ventanas.

A inicios de año, unos diez meses después del anuncio de la finalización de las actuaciones, Fomento seguía a la espera de recepcionar de forma oficial el inmueble.

Unas 600 personas se interesaron hace un año por desarrollar sus ideas y proyectos en un centro que tiene capacidad para 80 emprendedores

El Marbella Social Hub, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para la pasada primavera, es un edificio de unos 550 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas y que cuenta con aulas de formación, salas de grabación de podcast, formación de videojuegos e impresión en tres dimensiones, sala de reuniones, un espacio de trabajo diáfano con ocho puestos de trabajo, cafetería y sala principal.

Unas 600 personas se mostraron interesadas en desarrollar sus ideas en el equipamiento, según señaló el Gobierno local a finales de marzo de 2023 -días antes de las elecciones locales- cuando la alcaldesa, Ángeles Muñoz, visitó las instalaciones.

La rehabilitación del edificio ha contado con una inversión de 600.000 euros que proceden de un proyecto de dinamización tecnológica de Marbella dotado con un millón de euros, el 80 por ciento aportado por la UE.

La dotación tecnológica contaba con una presupuesto de 150.000 euros.

