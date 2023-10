La falta de relevo generacional y la inflación son los dos grandes desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector ganadero malagueño.

El campo busca urgentemente su relevo generacional, ya que se necesitan jóvenes que tomen el testigo de los agricultores más veteranos. La falta de mano de obra joven en el gremio está provocando en Málaga el cierre de explotaciones ganaderas.

Pero, Alba Montiel es la excepción que confirma la regla. Después de vivir 7 años en Granada, donde se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración, Alba ha apostado por la vida rural.

A sus 25 años regenta una explotación ganadera de 480 cabras malagueñas: «Me fui a vivir a Granada para estudiar. Una vez terminé, ya no quería seguir apostando por la gran ciudad y decidí volver a mi pueblo», cuenta.

A pesar de estar a 100 kilómetros de sus raíces, Alba nunca perdió el interés por el campo: «La vida en el campo siempre me ha gustado, pero nunca lo concebí como alternativa laboral hasta que acabé los estudios y dije ¿y ahora qué? No me veía trabajando ocho horas en un edificio, ese esfuerzo y esa dedicación prefiero tenerlo aquí», confiesa.

La rutina de Alba comienza las seis de la mañana con el ordeño y limpieza de los animales: «Es un trabajo muy ameno, es cierto que cambia de un día para otro porque dependemos del clima y de otros factores».

Para Montiel la razón de la inexistencia de relevo generacional se debe a que «desde pequeños tenemos una visión del sector primario muy ligada a la pobreza, cuando eso hoy en día no es así».

Y añade que «se necesitan muchísimos más empleos de lo que se están generando a lo largo de diez años para que esto sea sostenible», afirma con resignación.

Otra de las barreras por las que no hay jóvenes, según la malagueña, es la dificultad para emprender: «A los jóvenes se les pone un poco difícil el hecho de emprender. Pero ahora hay facilidades para los jóvenes ganaderos. De hecho, la nueva política agraria común apuesta por los jóvenes. Y concede ayudas de hasta 90.000 euros para poder empezar la actividad o para incorporarte tú a la actividad».

La ganadera malagueña también es representante sindical de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), donde prestan asesoramiento para explotaciones agrarias y representa sindicalmente a los jóvenes ganaderos de Málaga.

Alba asegura que las condiciones en el sector ya han cambiado en comparación a la generación anterior: «Los jóvenes valoramos ahora otras cosas en un trabajo. La gente sigue uniendo al campo con la precariedad y la pobreza, y no es así. Tenemos que cambiar la percepción, yo tengo mis días libres y vacaciones igual que otro trabajo. Nuestra principal función desde el área de juventud de COAG es dignificar nuestro trabajo».

Junto a COAG, Montiel ha comenzado un recorrido por los institutos dando charlas informativas sobre el relevo generacional en el sector primario: «La sociedad tiene que ser consciente de que es un trabajo muy digno y de que las ciudades dependen de que nosotros trabajemos para tener un producto de calidad luego en su mesa», reitera.