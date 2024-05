Las limpiadoras de los centros de salud de Málaga se movilizan

Los trabajadores de los centros de salud de Málaga y el distrito de Guadalhorce han puesto en marcha una serie de concentraciones para conseguir una equiparación laboral justa. Las movilizaciones, que tendrán su inicio el próximo 28 de mayo y que se prolongarán hasta el 20 de junio, se llevarán a cabo todos los martes y jueves a partir de las nueve y media de la mañana ante la Delegación de Salud de Málaga.

Tal y como señalan desde CCOO, el personal de limpieza se encuentra en un convenio de edificios y locales que no corresponde con su verdadero trabajo, ya que «un centro de salud no es un local ni un edificio». Además, defienden que los centros de salud «ya no son los ambulatorios que eran hace 20 años», ya que realizan otras especialidades mayores como mamografías, radiografías, entre otras funciones.

Otro de los motivos que los han llevado a movilizarse es la falta de mejora en el sector de la limpieza, que tildan de «abandonado». «Por esta situación, hemos decidido unirnos y luchar por nuestros derechos», destaca Antonio Manuel Cebrián, delegado de UGT de la limpieza distrito Málaga.

Palabras que comparte Manolo Pérez, responsable de acción sindical en sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO, quien añade que «no estamos a favor de externalizar, somos partidarios de tener recursos propios, pero ya que se externaliza que no sea para penalizar a las trabajadoras y que paguen la situación».

Respuesta de Salud

Por su parte, desde la Delegación de Salud de Málaga han aclarado que los distritos sanitarios no tienen establecido un convenio propio, como ocurre en el caso de los centros hospitalarios, que cuentan con un convenio específico de centro, por lo que los contratos de limpieza de los centros adscritos a cada distrito, en este caso los centros de salud y consultorios adscritos al Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, se rigen por el Convenio Provincial de Limpieza.

«En cualquier caso, la administración sanitaria es la primera interesada en que se garantice unas condiciones de seguridad de las trabajadoras y trabajadores de limpieza. Para ello, se hace seguimiento de los contratos que rigen la limpieza de los centros de Atención Primaria y de su cumplimiento, según marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», han defendido.

Así las cosas, UGT, junto con la central sindical CCOO, ha convocado una campaña de movilizaciones bajo el lema ‘A igual trabajo, igual salario’ que arrancará el próximo 28 de mayo.