Muchas localidades están confinadas. Todo lo que no sea actividad básica y fundamental, cerrado. Otras aguantan por los pelos, pero todo chapa a las 18.00 horas. Dicen que hay que hacerlo si queremos que bajen esos porcentajes de contagio, datos que todas las mañanas esperamos a que sean publicados para ver si bajan o no, si nuestra localidad pasa a ser confinada o aguanta. Esperemos que tengan razón, al menos por una vez, y que pasando por esto en unos días todo pueda recuperar la actividad y bajen los hospitalizados.

Con este panorama, tenía su lógica que la Federación aplazara la competición, los ayuntamientos cierren los pabellones y los clubes paren de entrenar. Esto es un palo, fundamentalmente para todos los chicos y chicas que hacen baloncesto. Para muchos de ellos el baloncesto es más que un deporte, es una forma de vida. Para bastantes entrenadores también. Y por todos ellos hay que seguir en pie, no desfallecer y reinventarse ante la adversidad.

Por supuesto que a todos nos gusta vernos en la cancha, enseñarles cómo sacar ventaja con el paso cero; o explicarles cómo leer la defensa de un bloqueo box to box; o mostrarles cómo se defiende un pick and roll... Pero ahora no se puede. Y eso no debe implicar que nos paremos. Hay que buscar nuevas fórmulas, nuevos caminos.

Ahora es fácil contactar con ellos y ellas. Hay plataformas, que todos hemos usado durante el confinamiento de marzo para hablar con los amigos y familias, que ahora podemos utilizar para seguir en contacto con nuestros equipos. Cambiar los entrenos semanales por reuniones online. Y ahora, hay que darle contenido a esas reuniones.

Hay canales con vídeos de gran éxito durante el confinamiento en los que puedes trabajar preparación física con objetos que todos tenemos en casa, entrenos que también se pueden hacer en casa. Por supuesto, habrá chicos y chicas que tienen la suerte de tener un espacio exterior con una canasta. A ellos les podemos plantear algún detalle técnico que puedan trabajar durante estos días. También existen vídeos en los que nos muestran ejercicios técnicos para hacer en casa si no tienes esa suerte.

Hay muchas cosas que es imposible trabajar en el día a día y que ahora es un buen momento. Enseñar la historia del baloncesto, dónde se inventó, para qué, cómo ha ido evolucionando el juego en sí. O cómo se dibuja en baloncesto, ¿te entienden cuando dibujas en la pizarra? Aprender a leer una estadística, sobre todo la parte de la derecha, que es a la que menos caso le hacen los jugadores. ¿Saben cómo se consigue la valoración? El uso del inglés en el baloncesto, cómo se llaman las líneas del campo, las posiciones y espacios más habituales, situaciones tácticas defensivas y ofensivas.

Todos conocemos vídeos o documentales muy educativos sobre baloncesto que podemos enviar a nuestros jugadores para que los vean y después comentarlos en esas vídeo reuniones. Incluso podemos ‘cortarles’ partidos de ellos para que sean capaces de aprender viéndose jugando, para corregir lo que hacen mal y potenciar lo que hacen bien. O ‘cortarles’ partidos de equipos profesionales para crearles vídeos con detalles que queramos que vean.

Pero lo más importante en este período, al menos para mí, es poder oírles. Sí, que nos cuenten sus inquietudes, que nosotros podamos evaluar si han aprendido aquellos conceptos que llevamos meses trabajando en la cancha. Y, por supuesto, conocerles un poco mejor fuera de la cancha: Qué les gusta, qué no les gusta, qué hacen además de baloncesto, cuáles son sus hobbies...

Ese puede ser un bonito reto para todos nosotros, que cuando volvamos a vernos para entrenar conozcamos mejor a nuestros jugadores, ¿no os parece? Ese y que logremos que todos vuelvan con más ilusión por entrenar que cuando nos obligaron a parar.

Mucho ánimo a todos. Ya veis que si queremos, hay mucho que hacer.