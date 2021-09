UN PAR DE PALABRAS

La ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reaparecido en todo su esplendor para apoyar a Isabel Díaz Ayuso en su iniciativa de adelantar el Congreso del PP para colmar sus aspiraciones de presidir también su partido en la región, y lo ha hecho a su manera, llamando la atención, sin morderse la lengua, empleando un lenguaje que creíamos en desuso, para desautorizar a los representantes del PP en Génova, utilizando ciertas expresiones que, en boca de Aguirre adquieren un especial significado, que no es otro que el de apoyar a Isabel. Esperanza debía saber que para aparecer en los medios tenía que decir algo que llamara la atención, y lo ha logrado soltando un par de palabras que no ha elegido al azar, que han sido muy bien estudiadas, orientadas a los dirigentes nacionales de su partido. Dos palabras, solo dos palabras, que dicen mucho y que han desatado una tormenta en el PP nacional, que es lo que posiblemente pretendía. Dos palabras, solo dos palabras, ¡pero qué palabra! Niñatos y Chiquilicuatres, dos palabras, solo dos palabras, pero qué palabras. Dos palabras que recuerdan otros tiempos, felizmente superados.

Enrique Stuyck Romá. Málaga