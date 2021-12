Hoy en la Diputación de Cádiz se entregan los premios andaluces del periodismo deportivo. Esos mismos que en la última década se entregaron hasta en dos ocasiones en suelo malagueño (con sedes también congresuales en la capital costasoleña y en la vecina Torremolinos). Como ayer ocurrió con el Maratón de Málaga, la pandemia ha mantenido suspendido este evento autonómico durante casi dos años, de manera que lo galardones de este mediodía corresponden a los éxitos deportivos de 2019.

En la nómina de premiados malagueños figuran las «guerreras» Sole López y Marta López, que serán proclamadas como Andaluzas de Oro junto al a algecireña Jennifer Gutiérrez. Debiera haber también representación de la provincia en cuanto al colectivo de la prensa deportiva provincial. Pero Málaga tomó el camino de Almería y se quedó, enfrascada en estériles cuestiones personales y personalistas, fuera de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. No me extenderé más, por no emular a otros, en lo de escenificar una ruptura que como agrupación gremial nos mantiene muy tocados.

El Salón Regio del Palacio de la Aduana acoge como decía al principio una gala que representa la vigésima edición de la gran fiesta del periodismo deportivo andaluz. Antes de quienes hoy tenemos la suerte de ejercer este maravilloso oficio estuvieron otros, auténticos pioneros en esto de narrar hazañas y gestas atléticas en nuestra provincia. Qué decir de leyendas ya desaparecidas de la talla de Manuel Alcántara, Paco Rengel, Paco Fadón, Paco Cañete o Antonio Guadamuro.

Con Rengel tuve la suerte de compartir tareas en la Junta Directiva autonómica, mientras que en la única gala nacional celebrada en Málaga, a principios del mes de marzo de 2016, fue Alcántara uno de los homenajeados en la cena posterior a aquella inolvidable fiesta del deporte nacional. Hoy volverán a brillar los deportistas andaluces, aunque el evento esté condicionado por las restricciones de aforo. Y volveremos sobre todo a recordar a los periodistas deportivos que ya no están.

Algunos se han marchado en plena catástrofe global, azotados por un virus que también ha causado bajas entre atletas que se nos antojaban invencibles. Hoy, además, rememoraremos las gestas de un marbellí de adopción, como el mítico Manolo Santana. A él le debemos que uno de nuestros rincones favoritos de Andalucía haya ejercido durante décadas de auténtica meca del tenis.

Y servirá este mediodía Cádiz como punto de encuentro para amigos que han narrado y gestionado en mayúscula el deporte andaluz. Porque entre otros han confirmado su asistencia tanto el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía y exresponsable del Málaga CF, José María Arrabal, como el presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, Javier Bermejo.

Asimismo desfilarán por el escenario gaditano el Andaluz de Oro Alfonso Cabello, la premiada al Esfuerzo Deportivo Blanca Betanzos, el campeón histórico Manolín Bueno, los valores humanos que representa URA Clan Escuela de rugby inclusivo, el técnico Diego Martínez, elegido como Mejor Entrenador, y el Granada CF, premiado por ser Equipo Líder.

Pero además se otorgarán las gestas deportivas al Recreativo IES La Orden Bádminton onubense; Amelia Romero, gaditana jugadora internacional de fútbol sala; Marcos Ramírez, primer piloto andaluz ganador de una prueba del Mundial Moto 3; los equipos BM Playa Pinturas Andalucía Sevilla y Balonmano Playa de Algeciras; Katy Díaz, gaditana campeona de Europa de boxeo, y al Club Tenis de Mesa Cajasur Priego.

La gala inicialmente estaba prevista para 2020 en la localidad de San Fernando, pero las restricciones sanitarias obligaron a aplazarla a este año y a una fecha tan atípica como la de hoy.