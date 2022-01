Los psicólogos consideran que las citas a ciegas son una de las experiencias emocionales más estresantes, principalmente por el desconocimiento de cómo va uno respecto al otro y también por el temor a los desconocido. La ausencia de partidos y entrenamientos por el COVID provoca que no sepamos a ciencia cierta donde está el equipo. Si el parón ha servido para pensar, trabajar y reencauzar una aciaga temporada o si al contrario la situación de inactividad del equipo, las noticias sobre llegadas y salidas, y hasta renovaciones para la próxima temporada pueden hundir más al equipo. Y a todo esto llega un chico nuevo a la oficina, que aunque con jugadores conocidos, representa una gran incógnita a nivel de rendimiento a estas alturas de la competición.

Cluj-Napoca, también llamada «la ciudad del tesoro», es la segunda ciudad universitaria de Rumanía, dicen que la más bulliciosa, y además es la capital histórica de la mítica Transilvania. Una ciudad donde los rumanos convive con una gran comunidad húngara. Una ciudad que tiene en «los estudiantes» a su corazón deportivo. El Universidad «U» Cluj-Napoca tiene 25 modalidades deportivas y en baloncesto es el actual campeón de Rumania y por eso compite en la BCL.

En el equipo donde se formó el gran Gheorghe Muresan destaca un base pequeño y eléctrico llamado Brandon Brown. Destacó la pasada temporada en el Nizhny Novgorod y este año está jugando aún mejor. Es el timón del equipo y se ha llevado el último MVP de la competición, el de diciembre de 2021. Con su 1,86 metros tuvo que superar los recelos hacia su tamaño: «Durante mucho tiempo me dijeron que era demasiado pequeño y no lo suficientemente bueno. Eso me motivó. Creo en quien soy y siempre soy autentico y genuino conmigo mismo». Un trotamundos que a sus 32 años disfruta de su mejor baloncesto y es un gran peligro anotador aunque también tiene capacidad de pase. En la primera fase ya ha conseguido figuras dobles en puntos y asistencias.

Patrick Richard es el capitán y líder del equipo. Nacido en Luisiana llegó a jugar en el ACB con el Joventut de Badalona en la temporada 2017-2018. 32 partidos con más de 11 puntos y 3 rebotes por partido. El 24 de febrero pasado se nacionalizó rumano y ahora es la gran estrella de la selección nacional. «Petricá» celebró su nueva nacionalidad con varios vídeos hablando en rumano.

El cubano Karel Guzmán es otro de los anotadores del equipo y su jugador más espectacular. Nacido en La Habana llega a Rumania después de jugar 2 temporadas en Argentina. Con 26 puntos y 7 rebotes fue el mejor de su equipo en la victoria ante el Darussafaka, que les dio el liderato de la primera fase de grupos.

Elijah Stewart es un jugador intenso que aporta sobre todo tiro y defensa. Eterno asistente a las ligas de verano buscando su oportunidad en el NBA. Llegó a Rumania después de pasar por Finlandia y Polonia y el lunes cuando aterrice en Málaga cumplirá uno de sus confesados deseos en su periodo universitario: «Me gustaría visitar España algún día».

Los balcánicos Andrija Stipanovic y el ex del Estudiantes Stefan Bircevic forman su juego interior. La fuerza bruta de Dustin Hogue completa el grupo de 7 jugadores que se reparte la gran cantidad de minutos en el equipo del joven técnico Mihai Silvasan. A Hogue le llaman «The Hines-like» por su parecido físico y de juego con la gran estrella de la Euroliga y del Milán. «Los rebotes no tienen nada que ver con el talento o la altura. Es una cuestión de voluntad» decía a la agencia SDNA.

Unicaja tiene más calidad y sobre todo más rotación que el equipo rumano, pero deberá emplearse a fondo si quiere ganar este primer partido en el Carpena. Habrá que defender mucho y bien porque el equipo rumano está demostrando ser una máquina de anotación en la BCL. En los 3 últimos partidos de la fase regular le hicieron 106 puntos al Hapoel Holon, 104 al Brindisi y 103 en Turquía al Durassafaka que acaba de eliminar al San Pablo Burgos de Paco Olmos.

Suerte, vacunaros y poneros la mascarilla… salva vidas.