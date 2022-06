‘El Viaje de tu Vida’, un impulso a mi carrera profesional

Mi nombre es Juan Ospina y soy cineasta. Un título que me otorgué a mí mismo al ver una masterclass de Robert Rodríguez, director estadounidense de origen mexicano. Al entrar en clase preguntó a los estudiantes de cine si querían ser cineastas, a lo que los alumnos contestaron afirmativamente. Rodríguez les corrigió diciendo que respondieron mal. Según él, uno es un cineasta en el momento en que se convence de ello, hace tarjetas de visita, y empieza a decírselo a los amigos.

Mi periplo audiovisual comenzó incluso antes de llegar a España, cuando apuntaba el nombre de las películas que me gustaban y las guardaba en un bote de Pringles. Cuando llegué de Colombia con 14 años descubrí poco a poco el mundo del cine, empecé a asistir a algunas charlas que me cautivaron y pensé en dedicarme a esto. Tiempo después, me formé como técnico audiovisual y el destino hizo el resto, llevándome a vivir a Málaga. La forma en la que llegué a la Asociación Arrabal-AID tiene mucho que ver con mi periplo cinematográfico y con el reto de acudir presencialmente a todas las productoras audiovisuales que había en la ciudad. Barrí todas las compañías a uno y otro lado del río, pasando también por algunas entidades de empleo. Buscando suerte me topé con Arrabal-AID, donde recibí información sobre una formación específica sobre redes sociales, desarrollo profesional y emprendimiento para jóvenes. Así fue como entré a formar parte de ‘El Viaje de tu Vida’, un programa que organiza Fundación Incyde con el apoyo del Fondo Social Europeo que acabó fortaleciendo mi propio viraje personal hacia mi futuro destino laboral.

Las sinergias creadas en clase con los compañeros y los consejos y aportaciones de cada tutoría me ayudaron a tener cada vez más claro lo que quería hacer. Llegado el momento propuse la idea de montar un festival de cortometraje social, al que di el título ‘Knitting Nets’ (tejiendo redes, en inglés) con el que busco llevar a la pantalla historias que hablen de realidad de todo tipo de asociaciones, colectivos sociales o individuos que quieran dar a conocer lo que hacen, sus preocupaciones y objetivos. Más allá de ser una mera muestra de proyectos, pretende crear un espacio común para mayor conexión entre participantes e instituciones. Además del desarrollo de la idea, en la que ya estoy trabajando con el equipo docente y algunos colectivos con historias que valen la pena conocer, participar en ‘El Viaje de tu Vida’ me ha permitido descubrir las competencias profesionales y personales, potenciar la comunicación y reforzar mi marca personal para el emprendimiento. Al más puro estilo Robert Rodríguez, mi proyecto audiovisual al que estoy dando forma recoge todo lo aprendido en estos años y los valores y experiencias recientemente adquiridos.

No quiero dejar la oportunidad de dirigirme a cualquier joven que esté dándole vueltas a una idea, necesite apoyo para poner en marcha su propio proyecto emprendedor o busque la financiación necesaria. No hace falta acudir a una escuela de negocios para encontrar la fórmula de llevarlo a cabo. En nuestras manos está acudir a entidades como Arrabal-AID para sentar las bases de una carrera profesional. En mi caso, he podido descubrir los distintos elementos que se interrelacionan en la sociedad. Así, Masala Head, una productora audiovisual con una visión utópica que nace de una actividad planteada en clase sobre cómo crear un perfil de empresa en redes, se transformó en algo real que estará trabajando de la mano con Knitting Nets.