Igual no eran tan malos

Miércoles, 21 de junio de 2006. Unicaja gana en Vitoria al Baskonia (72-76) y se convierte en campeón de la Liga ACB. El mejor equipo de la historia verde, el de los títulos, el de la Final Four envía a 3 jugadores con la selección española al mundial de Japón. Son Carlos Cabezas, Berni Rodríguez y Jorge Garbajosa. Una selección que no estaba en los pronósticos del título, ese lugar siempre está reservado a Estados Unidos, pero que todo el mundo veía en el entorno de las semifinales. Al final se logró un oro que inició la época dorada de nuestro baloncesto y en la que pudimos disfrutar de varios de los mejores jugadores de nuestra historia.

Sábado, 14 de mayo de 2022. Unicaja cierra una de las peores temporadas de su historia en la pista del Breogán con derrota (93–84). Acaba en el puesto 12 después de verse incluso en peligro de bajar a LEB Oro en algunas jornadas. Ese equipo lleva también a 3 jugadores con la selección española al Eurobasket. Son Jaime Fernández, Darío Brizuela y Alberto Díaz. Una selección que en los pronósticos está entre los cuartos de final y las semifinales. Un equipo de transición y de formación para el gran objetivo de este ciclo: los Juegos Olímpicos de París en 2024. Una selección que no tiene los mejores jugadores del campeonato, pero que sí tiene en el banquillo al mejor entrenador del evento, el ‘malagueño’ Sergio Scariolo. Unicaja es además el equipo que más jugadores aporta a la selección con 3, seguido por el Valencia Basket con 2 y 7 equipos que aportan 1 jugador cada uno.

Con este ejemplo no quiero decir que estas situaciones sean comprables, aunque los números y el papel puedan hacerlo, sino que el equipo que cerró una temporada tan mala tenía calidad y baloncesto para estar más arriba. Que era un equipo hecho con buenas piezas que no acabaron de encajar por las razones que fuera y que entró en una dinámica autodestructiva que casi le lleva al abismo. Era como esos puzles de 12 piezas que tienen los niños y que en la práctica son tan fáciles de hacer, pero de repente una pieza pierde una punta y todo el conjunto se tambalea. Como he dicho muchas veces, los 12 mejores jugadores no hacen el mejor equipo, un equipo es una suma de habilidades que encaja y funciona a la perfección, y creo que el ejemplo que a todos nos viene a la cabeza ahora mismo es el BAXI Manresa de la pasada temporada. Aquel equipo, hombre a hombre, quizás fuera peor, pero como equipo era infinitamente superior y su rendimiento fue muchísimo mejor. Ibon Navarro tiene ahora otro puzle que armar, en principio con grandes piezas, esperemos que encajen mejor.

La selección, por su parte, debutó en el Eurobasket con un partido tranquilo gracias al buen trabajo en defensa sobre Bost y Vezenkov y al acierto anotador de sus jugadores. Jaime Fernández fue titular, Alberto comandó la segunda unidad y Darío fue el «microondas» del equipo. No sé si era lo esperado, pero sí parece un papel bastante lógico. Me llamó la atención que después de tantos meses pidiendo en Málaga que Jaime y Darío jugaran juntos, algo que parecía imposible, Scariolo lo utilizara con normalidad en este debut de la selección. El marbellí de Brescia siempre un paso por delante. Es un comienzo cómodo y no deben sacarse grandes conclusiones de este debut, pero los inicios nunca son fáciles y este se ha superado son nota. La selección se juega el campeonato en esta primera fase ante Montenegro y Turquía. Ser primera de grupo le dará un camino «amable» hasta semifinales. Cualquier otra posición la condenaría a los «infiernos» del cuadro final. Suerte.