Málagafrenia

Me comentó un amigo que leyó en prensa la próxima apertura de un pub irlandés, pero sueco, en el antiguo Café Central. Estaba atónito por otro de tantos cambios en la ciudad con pérdida o menoscabo de hitos históricos y modos de vida autóctonos y me confesó haber tenido una curiosa pesadilla en la que había un montón de ‘guiris’ en dicho Café mojando churros en cerveza a ‘tutiplén’. Me ‘tronché de risa’, pero a la vez lo encontré patético, pues es realmente una situación a la que estamos a punto de llegar.

11.00 AM. Plaza de la Constitución inundada de primaveral luz y aromas de Semana Santa, incienso y azahar de exiguos naranjos que sobreviven, atenúan el olor a orines y potas en charcos de desinfectante municipal. En la terraza del bar comandan: «¡Camarrrerrrou, quinse pintas con churrrouss!’». Mientras, el traslado de una procesión se abre paso entre los componentes enmarañados de unas despedidas de solteros, dos grupos ‘free tour’, merdellonas con pijamas y zapatillas comiendo chochitos, extranjeros descalzos en bañador... Un grupo de cicloturistas choca con otro en patinetes de alquiler recién desembarcados de un crucero. Desde lo alto de un balcón, lleno de toallas de playa cual adornos para la Semana de Pasión, vociferan un par de bípedos: «¡Fucken shit agramenauer!’», porque pierden la boquilla de la cachimba, que casualmente aterriza junto a unas jovencitas con hiyab, que tosen porque un grupo de ‘ninis fumetas’ las ahogan con la humareda de sus porros mientras trapichean con un ‘camello’ que todos conocen, menos los policías locales que están de espaldas a 20 metros y que saludan a los nacionales en retirada hacia la demacrada comisaría de la plaza de la Merced. Se avecina una ‘Malagafrenia’ de película de Álex de la Iglesia.