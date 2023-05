Los que seguimos al Unicaja, nos hemos encontrado inmersos en la primera eliminatoria del play off con la idea de la tremenda complicación que supone el enfrentamiento con el Lenovo Tenerife, un equipo que en gran medida parecía el rival al que imitar en su funcionamiento en estos últimos tiempos, porque por recordar algo, este equipo perdió en su último partido con los canarios de la temporada pasada con una diferencia de 33 puntos en Málaga.

Ese dato, que puede parecernos tan increíble, no deja de ser demostrativo del cambio experimentado, incluso teniendo en cuenta que el Unicaja de la época moderna quiso codearse y parecerse al Baskonia, para cambiar de rival y tener como pareja de baile al Valencia Basket, y terminar haciéndolo con el Canarias. Todos estos cambios, fruto de la bajada continua de estatus del club malagueño ante la nueva pujanza de la clase media-alta de la liga española.

La vuelta al play off tras varios años de ausencia hace que la reconciliación sea casi definitiva, sobre todo porque aunque del tema objetivos se puede hablar y matizar si están o no conseguidos, lo cierto es que si hay algo que nos parece a casi todos es que el club está en el modo de situarse en el lugar y estatus adecuado, recuperando gran parte de la credibilidad dilapidada. En la cima caben muy pocos, pero yo pensaba más en la cercanía a la elite que en la mediocridad más absoluta vivida.

Con la puesta en escena que realizó el equipo en el primer partido vivido en Tenerife, y una vez vista la agradable sorpresa de un encuentro dominado desde el salto inicial, quizá sería bueno recordar eso de la frase del infiel de la pareja pillado in fraganti. En este caso, no porque se esté haciendo nada malo, sino porque no es tan fácil como se pudiera imaginar. Para llegar ahí, para presentar esa capacidad para desactivar a un contrario que infundía tanto respeto como el Lenovo Tenerife, hay que hacer algo más que ponerle ganas al tema, que si esto fuera sólo coraje e intensidad todo esto sería mucho más fácil.

Aún así, pensar que la cosa está resuelta es algo absurdo. Con toda la historia reciente ya conocida, con un rival más que capacitado para darle la vuelta a esto no creo que nadie se vaya a atrever. De todas maneras, ya hubiéramos firmado en Málaga encarar el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de esta forma, porque pese al patinazo cosechado en la Final Four de la FIBA BCL, no sólo en el rendimiento en la cancha, la actitud del plantel de Ibon Navarro sigue dando la buena imagen que se le vio desde el inicio de la temporada con la previa de la competición europea.

Primero intentar resolver el tema el jueves, si se puede. Para ello habrá que arreglar la indecencia del porcentaje de tiros libres, o que el número de balones perdidos se limite a la media habitual, no que se incremente al llegar la parte crucial del curso. Lo importante es que no creo que nadie haya dejado de creer en el crecimiento del equipo con lo que se ha puesto como cimientos del mismo desde la pretemporada.

Con respecto al adversario, y tras reconocer que el histórico Canarias lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, me trasladó sensaciones similares a las que vimos aquí anteriormente, algo visto en los últimos instantes de los grandes entrenadores que ha habido en Málaga y que en su temporada final se tenía claro que lideraban un proyecto difícil de alargar, que daba muestras de cansancio en su intención de continuar, o que necesitaba una revolución total. Si hay algo que me asaltó durante el partido del domingo, fue la pregunta de dónde estaban los buenos jugadores del equipo insular que desactivó el equipo de Los Guindos.

Y sí, los problemas de todos influyen, llámense lesiones, enfermedades, temporada larga o como sea, porque si en la preparación del partido a Txus Vidorreta le hubiera gustado no incluir la gastroenteritis, lo mismo a Ibon Navarro le hubiera gustado poder contar con Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, pero esos problemas son consustanciales a la competición. Tal vez, el objetivo más inmediato para los visitantes será recuperar y demostrar que lo del domingo fue un momento malo. Y por parte de los locales, que el Unicaja ha vuelto para no volver a irse.