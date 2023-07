Málaga y su Expo

El alcalde de Málaga ha dicho que quiere optar a otra Expo y la oposición le ha replicado que de eso ni mijita. Hay gente que nunca se repone de un éxito y luego está De la Torre, que no conoce el fracaso ni aunque se lo presenten en París y le dé un abrazo con sostenibilidad. La oposición no quiere ni oír hablar de concursar para acoger una Expo porque tal vez no quiera oír de trabajar con este calor, el verano y ya tal. O Quizás piensen que la proverbial tozudez política del regidor hará que lo acabe consiguiendo y por tanto rentabilizando. Políticamente. La oposición teme que haya De la Torre para rato pero sin Expo y con Expo ya lo hay. Ahora con sombrero. El alcalde quiere una Expo en 2032 y la oposición le ha replicado diga 33. Si yo fuera De la Torre, además de madrugar menos, iría abriendo boca con una Expito Generación del 27. En 2027, claro. Para jalear al mucho talento literario de los de la Generación del 27, tan malagueña en cierto modo. A algunos esto puede parecerles una ida de olla, pero son gente que se toma demasiado seria a sí misma. Si tuviéramos más sentido del humor (y bemoles) iríamos pidiendo unos juegos olímpicos, sí, ahí, con ambición. No hay un ápice de ironía en esto, que es una iniciativa sensata si bien se piensa, salvo que alguien quiera que el espeto sea la comida oficial de los atletas durante la cita.

Las razones de la negativa a esta idea de concursar a otra Expo son variadas. El PSOE cree que no se ha entendido el papel del Gobierno central. Al contrario, todo el mundo ha entendido que se tenía que haber implicado más. Sí es mezquino afirmar que el Ejecutivo central estaba en contra. Pero bueno, Sánchez malísimo, demonio, lucifer, rompe Españas y tal, ya hemos visto cómo le funciona eso a quien lo propaga. Vox dice que la propuesta es inconsistente, como si ellos hubieran hecho alguna con consistencia hasta ahora en el pleno. Con Málaga, la izquierda, dice que De la Torre va «de farol». A mí también me gustaría que fuera más de Farola, de viviendas sociales y de zonas verdes. Pero puede que esto no vaya de póker y sí de ir ganando partida a partida del Cinquillo o Las siete y media. No hubo suerte ni buena candidatura en 2016 (capitalidad cultural) y se ha fracasado en albergar la de 2027, 'La era de la sostenibilidad'. Pero lo mejor está siempre por llegar y el consenso que hubo en esto hace solo unos meses puede volver a aparecer. Al consenso no le va bien el calor. El consenso es un viento que igual viene y que va. Después de las vacaciones podrían volver a hablar del asunto. Si eso.