El repentino anuncio del alcalde de ayer, en el que hizo pública su intención de volver a presentar una candidatura a la Expo internacional de 2032 -tras la derrota de París- no ha sentado bien entre los grupos de la oposición, que le han acusado de falta de consenso asi como de ser "poco creíble".

El PSOE ha recriminado a De la Torre que el Partido Popular "sembrara dudas" en cuanto al apoyo del Gobierno a la candidatura de Málaga y le ha exigido que se disculpe por sus declaraciones y las del coordinador general del partido, Elías Bendodo, que responsabilizó a Pedro Sánchez de la derrota asegurando que puso "el freno de mano" en la defensa y promoción del proyecto malagueño.

"Las declaraciones fueron completamente de una irresponsabilidad absoluta simplemente para buscar un titular y atacar al Gobierno de España. Lo primero que tiene que hacer el señor Bendodo y también el señor De la Torre es pedir disculpas", ha recalcado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

El líder socialista ha defendido, además, que el proyecto que presentó el Partido Popular al Gobierno era "muy deficiente" y que su formación lo apoyó ante Moncloa porque entendían, según ha manifestado Pérez, que "era bueno para Málaga".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha tirado de símil para referirse a la propuesta de De la Torre, calificándola como una noticia "fake", más propia del Mundo Today. Ha asegurado Morillas que el alcalde "va de farol" y ha desplegado una "cortina de humo" con la que pretende "desviar la atención de los temas que nos quitan el sueño".

La confluencia de izquierdas sigue defendiendo que se destine el uso donde se iba a construir la "fallida Expo" a un parque municipal de vivienda protegida a precio asequible. "Queremos hacer un llamamiento a que se deje de ciencia ficción y a que se ponga a trabajar en los temas urgentes".

Tampoco están de acuerdo en Vox, tal y como ha manifestado su portavoz en el consistorio, Antonio Alcázar, que considera que "no tiene mucha consistencia" y que se trata de un "empecinamiento por parte del grupo y, tal vez, de la figura del alcalde, de materializar lo que no se ha conseguido".

De la Torre: "Tiene una lógica aplastante"

Ante las críticas del resto de grupos, Francisco de la Torre sigue defendiendo que volver a presentarse tiene una "lógica aplastante" por los buenos resultados que obtuvo la ciudad en la votación del Bureau International des Expositions (BIE) -quedó segunda, por detrás de Serbia-, así como por la "urgencia" de la temática, centrada en la sostenibilidad urbana.

"Yo lo tengo clarísimo, que si hace un mes argumentábamos que esto era bueno para el reto, no solo sigue siéndolo sino que es más urgente que antes porque conforme pasa el tiempo los problemas se incrementan", ha defendido el alcalde, que aún así ha reconocido que es una decisión condicionada a la opinión del nuevo Gobierno central que se conforme. "Creo que el Gobierno será inteligente si lo refrenda".

De la Torre ha calificado como "pueril" que el PSOE les exija una disculpa para apoyar el proyecto y pese a que ha afirmado que no quería "embarrar" la cuestión, ha insinuado una diferencia de apoyo por parte del Gobierno central entre las candidaturas de Málaga y la de Zaragoza: "Habría que ver si en el año 2008 para Zaragoza se hizo lo mismo que Málaga en el año 2027, fallido, o se hizo más. O si dicho de otra manera, se ha hecho lo mismo o menos que entonces. Invito a verlo".

Pese a todo, De la Torre se ha mostrado dispuesto a "convencer" a los grupos de la oposición en reuniones bilaterales "para que vean las razones por las que podemos y debemos trabajar en esa dirección" y que sea Málaga y no otra ciudad española la que vuelva a presentarse.

Centro de investigación y Expo

En caso de que Málaga volviese a presentarse a una Expo y esta se celebrase, habría pasado casi una década en la que los terrenos de Buenavista, según el planteamiento de De la Torre, no quedarían en 'stand by'.

La idea en la que ha abundado hoy el alcalde, ante las preguntas de los periodistas, consiste prácticamente en que la "postexpo" se anticipe a la expo, esto es, que se construya el recinto en forma de anillo, que arranque como centro de investigación y que, en 2032, pudiera acoger los pabellones de la exhibición especializada.

"Sobre eso he pensado, no he concretado el cómo, hay que hablarlo con Sepes, que son los titulares del suelo", ha indicado De la Torre, que contempla ejecutarlo con financiación privada y fondos europeos, y que quiere explorar fórmulas como un alquiler para la explotación del edificio.

En cuanto al contrato que ya se adjudicó a Ove Arup and Partners SAU para la redacción del anteproyecto del recinto, el regidor sostiene que están estudiando cómo se podía desarrollar esa fase "postexpo" sin Expo, aunque tendrán que valorar cómo garantizar la compatibilidad del recinto con ambos usos, en los términos en los que lo ha planteado De la Torre.