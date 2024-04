Parte de no-guerra de la mundial

El fantasma de la mundial avanza a pasitos en sus 3 frentes, pero como sin ganas de corporeizarse. En el de Europa sigue en empate técnico, sin que ni uno ni otro pueda o quiera ganarla. En el del Pacífico, China, que aún confía en ganar la mundial de la hegemonía económica, se conforma por ahora con grandes simulacros por mar y aire, sin munición real. En el de Oriente medio se ha como enquistado debido al distinto cuerpo de los luchadores, un ejército regular y una población en armas. El «masivo» ataque de Irán se saldó sin muertos y con una inocente niña árabe en el hospital, así que ha tenido más de simulacro y tanteo de las defensas que de verdadero ataque. Occidente sigue mostrando superioridad, que en el fondo es la de su complejo tecnológico-industrial. No habrá mundial mientras China no quiera y, aunque eso será para ella ganarla sin combatir, no deja de ser un consuelo.

