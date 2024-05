Conversación con un estafador: de "mamá, se me ha roto el móvil" a "por qué eres tan puta"

— Pablo!!!!! Por qué no me has llamado? Qué móvil es este? Sabes que estaba con la abuela sin el móvil. Sigues en Madrid con los de la facultad? Llama que tengo que hablar contigo y déjate de mentiras…

— Mamá solo puedo mensajes. Ya te e dicho en el mensaje

— Anda ya!!!!! Que me llames, Pablo, la última vez que te lo digo. Cuándo vuelves a casa?

— Pues cuando pueda. Necesito algo de dinero que no tengo acceso a mi cuenta debido al problema que tube

— Te esperamos mañana que ya está bien. Pero qué problema????????

— El otro móvil. Se me a roto. Mamá. Ya te e dicho en el mensaje.

— Siempre andas igual. Que te lo presten tus amigos

— Mamá porfa. Son 280. Arme el favor

— 280? Para venir a casa desde Madrid?

— Para cojer un móvil y lo que sobre subiré. Porfavor mama

— El móvil te lo compro yo aquí

— Pues pásame 200. Asin puedo comer algo. No tengo dinero ni la tarjeta el otro móvil estaba todo

— 200 para comer? Ya estamos contonterías de las tuyas?

— Mamá me haces el favor? Si no tendré que buscarme la vida. Estoy aquí sin un duro. No me vas a ayudar?

— Es que siempre andas igual, hijo!!!!!!!

— Mamá lo siento. No volverá a pasar. Te lo juro

— Es que va a ser la última vez que te ayudo, Como se entere tu padre ya verás

— Vale mamá. Te paso la cuenta donde me lo tienes que pasar?

— Te lo ingreso en tu cuenta y vas al banco con el DNI

— No mamá. Te paso una de un amigo que estoy con el. Y me a dado acceso. Tranquila. Que lo sacaré

— Y quién es ese amigo? Déjate de bobadas a ver si se quedan con tu dinero. Mejor te lo ingreso en tu cuenta y vas y lo sacas

— Mamá no te preocupes. De verdad que estoy con el. No es ninguna bobada

— Si no me importa que estés con él. Pero no voy a ingresar dinero en una cuenta de nadie. Solo en la tuya. Mamá esa es la cuenta. Pásamelo hay

— Pablo que no! Ya tienes el dinero en tu cuenta. Vete a cualquier oficina y lo sacas con el DNI. Y ya hablamos a la vuelta porque te estás pasando. Te dejo que tengo aún que hacer la comida para tu padre

— No mamá. Necesito que me lo pases hay. Que no tengo acceso a mi cuenta. Mamá. Porfavor!!!!! Si te lo dije es por algo

— Pablo, ya lo he ingresado en tu cuenta. Haz lo que quieras, como si tienes que pedir ayuda a la policía. Pero yo no ingreso dinero en cuentas de amigotes tuyos

— Aveces me pregunto porque eres tan puta con migo. Vaya ayuda que me das. No voy a volver nunca más. Hasta nunca. Tu para mi no eres nadie ya. Apúntatelo.