Ya lo avisó Juanma Rodríguez en la sala de prensa: ni Dejan Kravic ni Matt Mooney traen la varita mágica para solucionar los problemas del Unicaja. Eso sí, traen frescura, ilusión, motivación y mentalidad renovadora para ayudar al equipo de Katsikaris a salir de la mala dinámica en la que está inmerso.

El director deportivo aseguró estar muy contento por incorporarles en un mercado complicado, "las posiciones interiores son donde menos jugadores hay, son los jugadores que pueden cambiar la dinámica del equipo. Surgió la oportunidad deD Dejan y no lo dejamos pasar. Se incorporó rápido pero por temas de normativa no pudo jugar el domingo. Ha entrenado varios días con el equipo y está preparado para debutar en la BCL. Ha tenido mucho éxito en la BCL, ha ganado la esta competición y viene para ayudar a cambiar la dinámica del equipo". En cuanto al estadounidense, Rodríguez destacó que está es su primera experiencia europea. "Lo he seguido desde hace baste tiempo en su etapa universitaria. Nos puede ayudar como 1 como 2. Es un jugador que entiende el juego, tiene capacidad de pase, tira bastante bien bien".

"Pensamos que pueden ayudarnos porque además del físico son jugadores que entienden el baloncesto. Dejan es grande, móvil, no es un pívot pesado, tiene capacidad de tapón y aunque físicamente no sea espectacular hay otras maneras de poner el físico en beneficio del equipo. Matt es un base grande, puede que para la NBA no sea suficiente pero para Europa tiene cuerpo. No tiene apariencia musculosa pero tiene esa velocidad y ese cuerpo que nos puede ayudar alternando posiciones", analizó Rodríguez a inicios de la comparecencia.

Para Dejan Kravic, esta es "una nueva oportunidad" y está emocionado. Este movimiento ya se intentó en verano, pero ha sido en enero cuando ha podido culminarse. Es más, ya conoce a su equipo: "Tiene buenos anotadores, me puedo adaptar al pick and roll, intentaré rebotear, taponar y tener presencia interior", comentó el serbio.

Kravic viene de Burgos y, después de un año y medio éxito, "esta temporada ha sido muy diferente". "Cambiaron jugadores, el entrenador… No se ha conseguido el mismo ritmo y la misma química. Estoy contento de haber cambiado y de estar aquí en Málaga". Él ya sabe qué es ganar a Basketball Champions League y cree que la clave es "un buen equipo y un buen entrenador, no hay secreto". Aunque destacó que cree que ahora en este Unicaja se dan esas circunstancias.

El norteamericano lleva solo un día en la Costa del Sol, pero ya cuenta que ha sido recibido por la gente del club, los compañeros y la ciudad con simpatía y que está "muy ilusionado". "Como todos, soñaba la NBA cuando estaba en Estados Unidos pero ahora estar aquí es una oportunidad, no podía dejar pasares el momento dar el paso a la ACB y la BCL". En cuanto a su versatilidad, "me gusta jugar más de 1 pero de adapto y trataré de ayudar".

La conexión de Mooney con el baloncesto europeo comenzó en su época universitaria. "Allí tuve muchos entrenadores eran de Francia, conocían bien el baloncesto europeo, ahora tengo un compañero que está Italia. Un entrenador conocía a Katsikaris, preguntó a diferentes personas y me hablaron bien de la ciudad, el equipo, de la organización y de la liga". Para esta nueva era, Katsikaris le ha pedido "que dirija al equipo, muestre carácter competitivo y haga a todos los compañeros mejor".