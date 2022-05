Carlos Suárez: "El Unicaja ha sido el club más importante de mi vida"

El jugador no malagueño con más partidos en el Unicaja (437), el que ostenta el récord de valoración del club, el tercero con más victorias en el Unicaja, el quinto con más asistencias y el segundo con mayor cantidad de rebotes. Todo esos datos los aglutina Carlos Suárez, una leyenda que este viernes se ha despedido tras 9 temporadas del que ha sido el "mejor club de mi vida" con la presencia de muchos de sus compañeros actuales, el cuerpo técnico, Antonio Jesús López Nieto y Juanma Rodríguez, de otros como Adam Waczynski con los que compartió vestuario, entrenadores como Joan Plaza e Ibon Navarro y su familia.

3571 días de Carlos Suárez en el Unicaja ponen fin a una carrera como cajista inolvidable. Sin embargo, lo hace como jugador porque el presidente ya le ha advertido que "cuando el baloncesto lo decida, tiene su casa aquí porque es un hasta luego", explicó López Nieto sobre una posible vuelta del jugador lejos de la cancha.

"Es normal que este paso de decir adiós sea tan complicado, pero había que hacerlo en algún momento", comenzó Carlos Suárez. Se acordó de todas las figuras con las que ha compartido momentos en el vestuario, pero quiso hacer mención especial a dos de ellas. La primera fue para Joan Plaza: "Gracias por apostar por mí por convencerme para dar este paso cuando ya tenía hechas las maletas para Italia". Mientras que la segunda fue para Eduardo García, quien no puedo estar presente por tener Covid-19, "por toda la dedicación con la que se ha entregado a este club".

No obstante, la idea del excapitán no era abandonar el barco cajista. "Me hubiera gustado seguir un año más, pero respeto la decisión del club. Cambia el ciclo y soy parte de ese cambio, lo respeto y espero que el equipo crezca para volver a los puestos europeos. La ciudad y la gente se vienen conmigo". Ahora que se ha ido, reconoce que se marcha "como un malagueño más": "Los últimos días han sido especiales. Ha sido un año complicado por muchos factores. He sentido el cariño de la afición, de mis compañeros y el staff. El primer día que vine ni en mis mejores sueños hubiera imaginado la carrera que he hecho aquí en el Unicaja. Me encontré la oportunidad de jugar en un club histórico. Me voy como un malagueño más".

Y, lo cierto, es que el jugador también le ha dado muchas cosas al club, como uno de los mejores que recuerda con más cariño. "Ganar la Eurocup ha sido el momento más importante de mi carrera porque nadie lo esperaba y pocos jugadores lo pensaban. Luego el recibimiento fue espectacular". Pero no ha sido un camino de rosas, que se fue degradando hace un par de años con los malos momentos. "Lo peor han sido las lesiones que no me han dado la continuidad, además de la pandemia".

En estos 9 años ha compartido vestuario con muchos compañeros. ¿Cuál es el quinto histórico de cajistas con los que ha jugado Carlos Suárez? "Alberto de base, ha sido un tío que hace equipo, va a ser un capitán espectacular y trabajador como pocos. De 2 Jayson Granger. De 3 estoy con la duda de Nemanja Nedovic y Jamar Smith. De 4 a Will Thomas, compartí con él equipo. Y de 5 a Fran Vázquez". Y como entrenador elige a Joan Plaza, a quien le agradece que "me haya dado la oportunidad de vivir esto. Ha sido la mejor decisión de mi carrera deportiva".

Sin embargo, y a pesar de todo, el pensamiento que tendrá Carlos Suárez sobre el club será imborrable, un club que abandona después de que recibiera la comunicación de que iban a activar la cláusula de corte: "El director deportivo hace un balance personal a cada jugador y me lo dijo. Lo asumí, esto es el deporte profesional. Ha pasado conmigo y ha pasado con otros tantos jugadores. Lo único que puedo decir es que estoy eternamente agradecido a este club. Tenemos una fecha de caducidad. Tenía que llegar antes o temprano. Este ha sido el club de mi vida, lo tengo claro".

¿Volverá al Martín Carpena con la camiseta de otro equipo? "No lo sé, sinceramente. Quiero desconectar. Voy a seguir viniendo el club para recuperarme. Ahora mismo no tengo ni idea, es la realidad. Ahora mismo estoy asimilando este nuevo cambio de ciclo. Ya vendrán momentos para ver dónde voy a estar el año que viene. Lo venga en las próximas semanas ya se verá", expuso sobre dónde seguirá su carrera deportiva. Lo que está claro es que volverá a la ciudad: "Ahora mismo quiero seguir jugando. En un futuro mi vida estará en Málaga, no sé si en el Unicaja, pero en Málaga seguro".

Alberto Díaz

El que se aventura como próximo capitán del equipo, Alberto Díaz, también quiso dedicarle unas últimas palabras al que fue su compañero durante 7 años: "Como representante de la plantilla, queremos agradecerte todo tu trabajo, tus consejos y tu manera de involucrarnos en este club, has sido la base del equipo todos estos años. Creo que nunca valoraremos lo suficiente que nos has dado. Personalmente han sido 7 años contigo. Hemos vivido muchos buenos momentos y malos, pero me quedo con los malos porque son los más complicados. Has sido un pilar para mí. Gracias de parte de todos a Carlos jugador y también a Carlos persona".

Así que hoy este viernes se ha despedido una leyenda del club. ¿Tendrá una gran despedida? "Se buscará una fecha idónea, bien como rival o en otro momento, para hacerle un homenaje con la afición", explicó López Nieto.