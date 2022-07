El Unicaja busca base en el mercado americano

El Unicaja avanza a buen ritmo con la revolución de la plantilla 2022/2023. Ya son nueve los jugadores que tienen contrato -seis fichajes, contando a Will Thomas-. Sin embargo, hay una posición fundamental para el juego del equipo en la que sigue habiendo un hueco importante: el base. Y todos los focos de la dirección deportiva ya están apuntando al otro lado del charco para comenzar la búsqueda: la Liga de Verano de la NBA.

Ibon Navarro solo cuenta ahora mismo con Alberto Díaz en la dirección de juego. A pesar de que esa función también la puede desempeñar Kendrick Perry, el objetivo del Unicaja es que el norteamericano con pasaporte montenegrino sea más bien escolta en la rotación. Por lo que la próxima operación -después de cerrar definitivamente el acuerdo con el Valencia Basket para oficializar la llegada de Will Thomas- es buscarle un compañero al director de juego canterano.

Estados Unidos es ahora el principal mercado en el que se busca ese ansiado base. Desde el 7 al 17 de julio se está celebrando en Las Vegas la Liga de Verano en la que jugadores de primer y segundo año de la NBA compiten para convencer a los directivos o para entrar en dinámica de la mejor liga del mundo. Sin embargo, no son los únicos, ya que las franquicias estadounidenses invitan a jugadores que han jugado en Europa esta última temporada y que quieren volver a intentarlo en la elite del baloncesto mundial. Precisamente en esos jugadores que finalmente se queden sin hueco en la NBA es donde quiere pescar el Unicaja su nuevo base. Y es que son muchos los jugadores que no acaban por dar el salto a la NBA y no quieren pasar un año de su carrera en la G-League, por lo que deciden continuar en Europa su carrera profesional.

¿Qué busca el Unicaja en el mercado? Un perfil complementario con Alberto Díaz que venga, en un principio, con la vitola de titular y de jugador con rol importante en la rotación. El déficit en el puesto de «1» que ha sufrido el Unicaja en los últimos años es un problema que quieren arreglar desde ya. Es una operación clave en la reestructuración de la plantilla y en la que es muy importante acertar. Se busca un jugador físico, con carácter en defensa y cuya principal virtud sea hacer jugar a sus compañeros. No es necesario que sea un gran anotador, es mejor que sea un buen pasador y que no sea egoísta en ataque. La verdad es que visto el resto de equipo que se está construyendo, acertar en este fichaje del «1» podría ser clave para determinar los objetivos a los que aspirará este Unicaja 22/23.

Por la nacionalidad del futuro cajista no parece haber problema. A falta de que Kendrick Perry y David Kravish confirmen sus respectivos pasaportes con Montenegro y Bulgaria, no hay «gastada» ninguna plaza de extracomunitario. Ni siquiera el reciente fichaje Tyler Kalinoski ejerce como estadounidense en la Liga Endesa ya que el escolta nacido en Ohio tiene pasaporte belga. De ahí, que más allá de las características del jugador, no vean con malos ojos en Los Guindos que el base sea de nacionalidad estadounidense.

Parece que estos próximos días pueden ser definitivos para cerrar esta operación. Una vez que fue descartado Jayson Granger -que finalmente ha fichado por el Umana Reyer Venezia italiano- y que la opción de Bruno Fitipaldo no se ha concretado y parece inviable por motivos contractuales, el objetivo es encontrar ese director de juego importante que se está buscando en el siempre floreciente mercado noerteamericano.

La Liga de Verano finaliza el día 17. Hasta entonces será difícil mantener alguna negociación en firme, ya que la principal opción de esos jugadores será permanecer en la NBA, si es que alguna franquicia les hace un contrato. Pero si no es así, el Unicaja estará al acecho para fichar al próximo director de juego que acompañará a Alberto Díaz.

La planificación sigue su curso a poco más de tres semanas para que arranque una pretemporada que estará marcada por la Fase Previa de la BCL, que se jugará en plena fase de preparación, a partir del 21 de septiembre.