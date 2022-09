El día en que Francis Tomé convenció a Alberto Díaz para seguir jugando al baloncesto

Alberto Díaz está claro que es uno de los nombres propios de este Eurobasket 2022. Su garra en defensa y su aportación global a la selección española, comandada desde el banquillo por Sergio Scariolo, han sido factores decisivos para que "La Familia" se haya clasificado para jugar la finalísima continental, mañana, a partir de las 20.30 horas, frente a Francia.

Alberto, a pesar de ser un jugador consolidado en la elite del baloncesto nacional y de ser el MVP de la final de la Eurocup 2017 con el Unicaja, lo cierto es que ha pasado de un cierto anonimato a una exposición mediática absoluta por su excelso papel con la selección española en estos últimos partidos del Eurobasket.

Pocos conocen tanto a Alberto Díaz como Francis Tomé, columnista de La Opinión de Málaga y técnico que tuvo a sus órdenes al base malagueño en la cantera del Unicaja. El entrenador costasoleño desveló una situación "especial" que vivió con Albertito en su etapa de formación y que pudo cambiar su destino como jugador de baloncesto profesional: "Cuando él era cadete de primer año, le pasó lo que a su hermano, que creció mucho de repente. Ya en su etapa infantil tenía muchos doleres de rodilla por culpa del crecimiento, pero ese primer año de cadete era insoportable para él. Un día me pidió dejar de jugar porque no podía entrenar. Le dije que dejara de venir entre semana a los entrenamientos y que viniera solo a jugar los partidos el fin de semana. Él no quería, me decía que no era justo que sus compañeros de equipo estuvieran toda la semana trabajando y él, sin hacer nada, jugase los partidos. Estaba empeñado en dejar el equipo, pero entre todos, familia incluida, lo convencimos de que llevara ese rirtmo más bajo. Al final lo asumió y le fue bien", recuerda Tomé, muy ilusionado y feliz por el buen momento deportivo y profesional que vive uno de sus pupilos.

Díaz, que se incorporó a esta selección a última hora, tras la lesión de Sergio Llull, volverá a ser este domingo una de las piezas fundamentales en la pizarra de Sergio Scariolo para tratar de batir a la favorita Francia y colgarse el oro continental en la gran final de Berlín.