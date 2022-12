Djedovic: «Me fascina del Carpena que siempre sabe cuándo apretar»

Nihad Djedovic (12/1/1990, Višegrad, Bosnia) está feliz en Málaga. Se le nota. El exjugador del Bayern de Múnich fue uno de los 9 fichajes llegados el pasado verano para armar este proyecto del Unicaja 2022/2023 que tanta ilusión está generando entre sus aficionados. La primera parte de la temporada ha sido de sobresaliente y Djedovic espera que el buen momento siga a partir del cambio de año.

El exterior balcánico atiende a La Opinión de Málaga todavía con la victoria del miércoles ante el UCAM de Murcia en la retina. «Fue una victoria muy trabajada. Se sentía algo en el ambiente, como presión o no sé qué y no entramos bien en el partido. Hicimos muchas pérdidas estúpidas, pero es verdad que en la segunda parte jugamos nuestro juego agresivo, rompimos esa presión que nos afectó en la primera parte y pudimos ganar. Lo importante es ganar y seguir mejorando».

Djedovic tuvo también palabras de ánimo y de elogio para Augusto Lima, lesionado de gravedad en la rodilla y baja ya definitiva por lo que resta de temporada. «Se hizo en verano una plantilla muy grande, con 12-13 jugadores. Las temporadas son muy largas y nunca sabes cuando puede pasar esto que ahora le ha ocurrido a Lima. Sabemos que ya no nos podrá ayudar más en la pista. Hay que desear que todo le salga bien. Lo vamos a echar de menos, seguro. No solo en el campo. Fuera del campo es una persona que se nota mucho en el vestuario. Ahora lo más importante es que él piense en positivo y vuelva más duro», afirmó.

El exterior bosnio está feliz de que el billete para la Copa del Rey de Badalona sea ya casi una realidad. «Cuando empezamos la temporada, uno de los objetivos que nos pusimos fue jugar la Copa del Rey de Badalona. Gracias a Dios es algo que está casi cumplido. No quiero darlo por hecho porque falta que sea matemático, pero hemos dado el paso. Está claro que el Unicaja tiene mucha historia detrás y quiere estar entre los mejores. Trabajamos para poco a poco devolver al Unicaja a lo más alto», apuntó.

Respecto a este 2023 que ya está aquí, Djedovic es cauto, aunque se le nota muy ilusionado. «Al año 2023 no le pido nada global. Vamos a ir paso a paso. Este es un proyecto que ha empezado nuevo este pasado verano y paso a paso estamos haciendo nuestro trabajo. Este es un proyecto a largo plazo, de muchos años. Quiero que todos disfrutemos del baloncesto y devolvamos a este club, esta ciudad y este pabellón a donde tienen que estar. Y ojalá esos buenos momentos duren mucho tiempo más, no solo en este próximo año».

Para terminar, Djedovic tuvo palabras de elogio para la afición cajista, que este curso ha vuelto a poblar las gradas del Palacio de los Deportes: «El Carpena es espectacular. Me fascina el sentido que tiene la gente para saber cuándo tiene que apretar y cuándo tiene que apoyar a su equipo. Esto es algo que no se ve en casi ningún otro sitio. Esta afición entiende de baloncesto, no le puedes mentir y creo que ellos saben que aquí está pasando algo bueno. De hecho, todo esto fue clave para ganar al UCAM el último partido. Por ese apoyo jugamos así la segunda parte», concluyó.