A solo 4 meses para que la Basketball Champions League se decida en la Final Four, sigue siendo una incógnita la ciudad que acogerá la lucha por el cetro continental entre los cuatro mejores equipos de la competición. España (dos veces), Grecia, Bélgica y Rusia han sido los países que han organizado hasta la fecha la fase final por el título más importante del baloncesto FIBA. ¿Dónde será este próximo mes de mayo la próxima Final a Cuatro?...

Según informa Eurohoops, Estambul tiene muchas opciones de ser la sede elegida. No hay nada oficial, sobre todo porque Lublin (Polonia) también tiene muchas opciones, pero lo cierto es que la ciudad turca, a caballo entre Europa y Asia, se ha posicionado en estas últimas semanas con mucha fuerza para que la competición se decida en el majestuoso Sinan Erdem Dome, con capacidad para 16.000 espectadores.

Puede sorprender la posible elección de la ciudad estambulí porque desde la propia BCL se ha verbalizado la idea de expandir la marca por países "neutrales", sin equipos en la competición, justo lo contrario que supone para la FIBA el baloncesto turco, con 5 representantes en esta edición 2022/2023 de la BCL. Uno de ellos es el Galatasaray, precisamente de Estambul, que será rival del Unicaja en la segunda fase, a partir del día 25 de este mes de enero. Otros dos equipos también estambulís son el Bahcesehir y el Darussafaka. Los otros dos representantes del básket otomano en la competición organizada por la FIBA son el Tofas Bursa y el Pinar Karsiyaka.

Como informó hace unas semanas La Opinión de Málaga, el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la Fase Previa que se organizó en el MartínCarpena, el CEO de la BCL, Patrick Conminos, visitó Málaga. El dirigente quedó muy satisfecho de la organización del evento y también de la respuesta del público. En aquel momento, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, tanteó con Conminos la opción de que la Final Four de esta temporada se disputara en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Como ya se ha dicho, en esas conversaciones, totalmente informales, Conminos dejó entrever que no se vería con buenos ojos en la FIBA y en el resto de federaciones europeas que la Final Four volviera a disputarse en España este año, después de que el Bilbao Arena acogiera la última Final a Cuatro de 2022.

Con Málaga descartada a corto plazo, toca ahora esperar la decisión oficial de la sede elegida. ¿Será Estambul? ¿Será Lublin, en Polonia? ¿Habrá otra gran ciudad europea tapada? Del 12 al 14 de mayo está prevista la celebración de la Final a Cuatro de la presente BCL 2022/2023. El Unicaja quiere ser uno de los finalistas. Donde sea. Da igual.