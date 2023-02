¿Le ha dado la ACB 'neverazo' a Martín Caballero y Arnau Padrós, los árbitros que la 'liaron' el Gran Canaria-Unicaja de la pasada jornada? Casualidad o no, los dos grandes protagonistas del encuentro -que acabó en victoria para los locales- no han recibido asignación para pitar alguno de los nueve encuentros programados para este fin de semana en la Liga Endesa.

Es cierto que tanto Caballero como Padrós no han arbitrado todas y cada una de las jornadas de la Fase Regular, sino que han descansado en varias. Ahora bien, con la Copa del Rey a justo una semana de celebrarse, ninguno de los árbitros quiere quedarse sin dirigir un partido en la previa a la cita de Badalona. No obstante, es importante tener en cuenta que Roberto Lucas, que no se vio especialmente involucrado en ninguna acción negativa, sí que repite esta jornada en el Tenerife-Manresa.

Un majestual Nico Brussino -35 puntos- impidió que el Unicaja soñara con poder alcanzar la victoria en el Gran Canaria Arena (88-70). Sin embargo, un carrusel de decisiones mal pitadas, cuando el marcador solo era de 73-70 a falta de cinco minutos para el final, ensombrecieron el buen partido de baloncesto: dos técnicas y la expulsión a Ibon Navarro, técnica a Alberto Díaz, concesión de un triple de AJ Slaughter muy posterior a la caída del capitán cajista y una sucesión eterna de tiros libres locales les otorgaron esa ventaja final.

Precisamente, el propio Jaka Lakovic, el técnico canario, se encargó de hacer estas declaraciones en la previa del partido sobre algunas circunstancias que se dieron en el Martín Carpena: "Estoy de acuerdo que el arbitraje no estaba al nivel esperado para una liga como la ACB. Espero que con las designaciones de esta jornada hayan tenido en cuenta aquello para que esta vez sea mejor".

Esas señalizaciones, que fueron protagonistas en poco más de 30 segundos, al margen de otras muchas que pudieron haber caído del lado malagueño, imposibilitaron que el Unicaja aspirara a una importante victoria. Después de ese partido, casualidad o no, Martín Caballero y Arnau Padrós -con una actitud muy parcial en contra de los cajistas- estarán 'castigados' tras el espectáculo vivido por parte del trío arbitral.