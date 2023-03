El Unicaja jugará el play off de cuartos de final de la BCL contra UCAM Murcia, Manresa o Estrasburgo

El Unicaja ya sabe cuáles son sus tres posibles rivales en el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League del próximo mes de abril. Desde el martes era ya seguro que el UCAM de Murcia era uno de ellos. Este miércoles se unieron a la lista de candidatos el Baxi Manresa y el SIG Estrasburgo francés. El sorteo del viernes emparejará al equipo de Ibon Navarro con uno de ellos, en un cruce al mejor de tres partidos, con factor pista a favor del Unicaja, por haber quedado primero de su grupo en el Round of 16.

El Baxi Manresa se ganó su presencia en el bombo del viernes después de perder 96-95 en la pista del Rytas Vilnius. Los catalanes llegaron a esta última jornada de la liguilla de su grupo con una victoria de margen sobre los bálticos y un +13 en el average con ellos, tras el 82-69 del partido del Nou Congost. O sea, que no necesitaban ganar en Vilna y les valía incluso una derrota por hasta 12 puntos para asegurar la segunda plaza del grupo J.

El tercer posible rival del Unicaja en cuartos de final es el SIG Estrasburgo de Francia. Si nos atenemos a las declaraciones del pasado martes de Ibon Navarro, diciendo que prefería que el rival no fuera un equipo de la ACB, se puede decir que parece el «preferido» del técnico vasco del Unicaja para el cruce de cuartos de final. Los galos se jugaron este miércoles contra el Hapoel Jerusalén la primera plaza del grupo I en un partido en Francia en el que el ganador pasaba a cuartos como cabeza de serie y el perdedor accedía al cruce previo a la Final Four como segundo de grupo. La victoria 63-71 de los hebreos hace que el Hapoel vaya directamente al mismo bombo de los cabezas de serie en el que está el Unicaja y sean los franceses los que se puedan cruzar con los verdes en el play off.

Calendario de partidos

Los cuartos de final se disputarán íntegramente durante el mes de abril. El primer partido (en Málaga) será el 4-5 de abril, coincidiendo con la Semana Santa (Martes o Miércoles Santo). El segundo partido, que será en la pista del equipo rival que salga del sorteo del viernes, será una semana después, el martes 11 o el miércoles 12. En el caso de que haya tercer partido para desempatar la eliminatoria, se jugará de nuevo en el Martín Carpena, el martes 18 o el miércoles 19.