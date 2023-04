Covirán Granada 69-101 Unicaja: la extraordinaria normalidad

¡Qué forma de jugar al baloncesto! Este Unicaja es un espectáculo. Hace mucho se acabaron los calificativos para esta plantilla, pero es que lo visto este Sábado Santo ante el Covirán Granada fue sencillamente majestuoso (69-101). Los cajistas avasallaron de principio a fin a los nazaríes en el derbi andaluz de la jornada 26 de la Liga Endesa para sumar el 17º triunfo doméstico y mantenerse en la pelea por el cuarto puesto con el Lenovo Tenerife.

Muy poco hay que nos sorprenda a estas alturas con el Unicaja. Muy poco. Y no es malo, sino que después de tanto mal hemos acogido lo bueno con los brazos abiertos y ahora no hay quien nos lo quite. Este equipo ha convertido en extraordinario lo normal. Y es que no es normal que seis jugadores de tu equipo anoten en cada partido 10 o más puntos. Tampoco lo es el ejercicio defensivo y de compromiso con una ventaja de +40. Mucho menos que los 12 cajistas hayan contribuido a la anotación.

Y todo ante cientos de aficionados que tiñeron de verde este sábado el Palacio Municipal de los Deportes de Granada. Quinta victoria consecutiva que confirma que el bache físico y de juego justo después de lo de Badalona ya está completamente superado. Lo que no está superado es el drama en los tiros libres (10/18). A esto sí que hay que darle una vueltecilla...

Lo más importante de este partido era que no pasara 'nada' en lo extradeportivo. El plan de Ibon Navarro ya está cogido con pinzas por la lesión de Alberto Díaz y evitar cualquier disgusto de cara a los cuartos de final de la Basketball Champions League era el principal objetivo. Repartir minutos entre todos los jugadores, cargas, seguir dándole continuidad a Nihad Djedovic, confianza a Tyson Carter en la dirección, también a Osetkowski... lo normal cuando estás a días de jugarte una plaza en la Final Four continental.

Vendaval cajista

El Unicaja empezó como un auténtico todoterreno. 0-7 en el primer minuto. Europa era una cuestión sobre la que pensar ya a partir del domingo. La mala noticia llegó cuando Kendrick Perry cometió su segunda falta personal (minuto 5). A partir de ahí, y a pesar del 5-10, los cajistas perdieron la frescura y la naturalidad en la dirección. El dominio en el marcador continuó sin excesivos problemas, pero no hubo esa chispa con Carter al mando (14-20).

Lo del segundo cuarto fue simplemente espectacular. 15-30 de parcial. El trabajo en defensa de los cajistas fue superlativo. Solo Petit Niang y Luke Maye consiguieron sacar frutos bajo el aro. Desde ese 14-20 del primer cuarto todo fue a más. Tyler Kalinoski -que como escolta se le ve mucho más cómodo- abrió la veda (16-30) y todos fueron entrando. David Kravish con su tiro de media distancia, la exquisitez de Will Thomas... la fuerza del grupo para poner el 29-50 al descanso.

Si alguien tuvo dudas de que el partido ya estaba totalmente sentenciado, los de Ibon Navarro se encargaron de disiparlas todas y cada una de ellas. Parcial tras parcial y ejecutando con brillantez todos los sistemas, la diferencia solo hizo crecer (33-63). Incluso Mario Saint-Supéry tuvo muchos minutos en su regreso a la pista tras el esguince, para seguir cogiendo confianza con el primer equipo y anotar un triple (41-82).

A partir de ahí, el técnico vitoriano tuvo la oportunidad de rotar a sus hombres con más minutos para seguir dando confianza a otros. En ese momento en el que el Unicaja rebajó varias marchas, el Granada aceleró para mejorar su imagen ante su afición porque el vendaval verde y morado fue absoluto en tierras nazaríes. A pesar de ello, el conjunto cajista estuvo en todo momento en partido, siguió peleando -siendo conscientes de no forzar demasiado la maquinaria física- y se mantuvo imperial hasta el final (69-101).

Así que ahora sí. Comienza la cuenta atrás para que el Unicaja se juegue un puesto en la Final Four de la Basketball Champions League el próximo miércoles ante el UCAM Murcia.