El Unicaja continuó este viernes presentando el acuerdo de sus renovaciones de cara a las próximas temporadas. Nihad Djedovic y Melvin Ejim, o dos MVP en la sombra, junto a Juanma Rodríguez, comparecieron ante la prensa en una auténtica demostración de lo que supone tener a dos jugadores tan comprometidos y experimentados con el único objetivo de ganar.

El director deportivo ya fue muy claro desde el principio: «Estamos muy contentos de poder anunciar la continuidad de dos jugadores que habitualmente no están en el foco de los partidos a nivel de MVP o de los jugadores con más anotación, pero tengo que decir que para el club son dos MVP en muchas cosas: trabajo diario, son jugadores con oficio y experiencia que saben cómo ganar, que anteponen siempre el equipo a su rendimiento individuales, sólidos y consistentes que son muy importantes para todos lo que estamos consiguiendo».

Y así lo demostraron. Son el espejo de todo el trabajo que hay detrás y, aún más importante, de la ambición que hay para seguir caminando hacia delante. «Conocemos la responsabilidad y trabajamos cada día para seguir así. Unicaja está otra vez de moda. Todo el mundo me habla de Málaga. Me hablan desde Alemania, que quieren vivir la experiencia en el Carpena», afirmó Djedovic, a lo que añadió Ejim: «Al principio de año ya dije que pensaba que se podían hacer grandes cosas y creo que tenemos oportunidades de seguir haciendo cosas grandes».

El bosnio también se siente muy especial y el factor humano ha sido clave para seguir: «Málaga puedo decir que ha sido la mejor decisión de mi carrera no solo por el éxito de esta temporada y que vamos a tener, sino por la gente que trabaja aquí, en los vestuarios y oficinas. Me sentí desde el primer día otra vez como una persona y no solo como un jugador. Lo valoro mucho. Cuando hemos hablado de seguir aquí ni quería escuchar ofertas ni esperar».

El cambio del canadiense con respecto a su primera etapa ha sido radical. «El primer año tuve lesiones, no estuve en una buena situación. Este año he estado sano, hemos tenido un gran grupo. Estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad de poder demostrarlo». Eso sí, la anécdota emocional se la llevó su hijo, «el que está más contento por la renovación» porque continúa en un lugar en el que ya conoce a gente. «Fue muy especial», reconoció el cajista sobre el momento de la llamada.

¿Cuáles han sido las claves para que prosperen ambas renovaciones? Al margen de «la temporada tan buena», como reconoció Juanma Rodríguez, la condición de cupo de Djedovic es fundamental tanto para ACB como para BCL. Sobre Ejim confesó: «Para el club, el cuerpo técnico y el vestuario es muy importante por todo lo que da. Puedo recordar 3-4 partidos, anotando cuatro puntos, donde para mí o el entrenador ha sido clave para ganar. ¿Cómo vamos a ir al mercado a un jugador si ya lo tenemos aquí? Es absurdo».