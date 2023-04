El Unicaja de la Liga Femenina 2 ya se prepara para el reto que tiene por delante en Inca de buscar el ascenso a la LF Challenge, segunda categoría del baloncesto femenino nacional. El Unicaja Mijas iniciará su camino este jueves 21 de abril, a partir de las 17:00 horas frente al Unilever Viladecans BF (retransmitido en Cana FEB).

El entrenador del Unicaja Mijas, Jesús Lázaro, analiza cómo llega el equipo al último tramo de la temporada, tras haber ganado 12 de sus últimos 13 partidos en Liga Femenina 2, consiguiendo de este modo el último billete para disputar el último tramo de la competición.

El técnico analiza la dificultad de la cita, que enfrenta a los 8 mejores equipos de los dos grupos de la LF2 para solo dos plazas de ascenso: “El primer partido va a ser muy complicado, porque todo es nuevo, hay mucha presión, el equipo es muy joven y hay muchas expectativas. Pero vamos con la máxima garantía a por el primer”.

Lázaro apuntó que su Unicaja Mijas es “un equipo que juega con mucha agresividad, mucha energía. Tenemos un estilo muy identificativo, con defensa a todo el campo, posesiones cortas… eso no lo hace nadie. Ser capaz de sacar rendimiento de la juventud y de la energía de muchas jugadoras. Pero nos enfrentamos a 7 equipos con muchas jugadoras profesionales que saben qué es una Fase de Ascenso. Las nuestras no, pero no es lo mismo vernos en vídeo a ponerse delante de nosotras”.

Por último, el entrenador finalizó afirmando: “Tenemos un plan, que es muy básico, pero es defender el escudo al 100%. Y como el que juega en este club tiene esa ambición, pues vamos con esa ambición para lograr el ascenso y defender el escudo como si fuera la última competición del año, que de hecho lo es”.