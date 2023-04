Casademont 70-Unicaja 74: Perry y Thomas lideran la conquista de Zaragoza

No sé si el Unicaja acabará la Liga Regular entre los 4 mejores. Pero sí tengo claro que se lo va a dejar todo en el intento. Este domingo, el equipo de Ibon Navarro demostró en Zaragoza que su hambre es infinita, que no se conforma con lo que tiene y que la idea de tener ventaja de campo en el próximo play off de cuartos de final empieza a calar en el equipo y en el club. Y cuando a estos tíos se les mete algo en la cabeza...

Hubo que sufrir de lo lindo en el Príncipe Felipe. Fueron 40 minutos de máxima exigencia, con un Casademont Zaragoza empeñado en amargar la vida al campeón de Copa y finalista continental, que necesitó echarle paciencia al partido para acabar sumando en el penúltimo ataque un nuevo triunfo liguero... y ya van 20. Es la novena victoria seguida. Muchas de ellas, con una superioridad insultante sobre todos sus rivales. Cayó esta vez el Zaragoza "solo" por 4, pero es que antes se rindieron al rodillo verde y morado el UCAM (+22), el Granada (+33), el Fuenlabrada (+25), el Betis Baloncesto (+13) o el Breogán (+16) Este Unicaja 22/23 lo tiene todo. Gana y divierte. Su baloncesto es tan rico como atractivo. Si eres cajista, flipas viendo al equipo; pero es que si eres un espectador imparcial, que simplemente te gusta el deporte, también te diviertes con la magia de Perry, los triples de Carter, el trabajo de Kravish, la clase de Thomas.. No fue un buen día de Brizuela, tampoco de Kalinoski, Ejim, Djedovic o Sima. Pero como este equipo no depende de nadie. Dio igual. Apareció una majestuosa dirección de partido de Perry y, entre otras cosas, otra master class de Will Thomas cuando más calentaba el sol, para decidir el partido. Gran imagen del Casademont El Casademont Zaragoza lo intentó todo. No creo que nadie les pueda poner un pero. Lo que pasa es que a este Unicaja no hay quién lo pare. Puedes hacerlo un cuarto, dos, tres... pero cuando llega la hora de la verdad, del minuto 35 "pa lante" alguien vestido de verde o de blanco (según el día) te da la puntilla. El mejor Unicaja anotador de la historia El partido arrancó con un festival de triples en el que Kendrick Perry hizo 3 de 3 para el 8-9 inicial. El Unicaja se sintió cómodo cuando pudo correr, pero encontró enfrente a un Casademont Zaragoza que controló muy bien el ritmo del partido y que aprovechó los minutos de descanso del base de pasaporte montenegrino para irse al primer parón por delante de los verdes en el marcador, 20-17. Un par de malas decisiones obligaron a Ibon Navarro a parar el partido, con 7 arriba para los maños, 26-19. Perry volvió para tener un base puro sobre el parqué. No mejoró el equipo, muy fallón en tiros liberados de esos que normalmente entran. El Unicaja no estuvo nada cómodo y el rival aumentó su renta hasta los 12, 34-22. Con el partido cuesta arriba, Perry se echó el equipo a la espalda con 5 puntos seguidos, robo en defensa incluido, para comenzar una reacción que al descanso se quedó en 6 de desventaja, 38-32. Mejoró el Unicaja en el tercer cuarto. Volvió a ponerse por delante con Thomas y Osetkowski como pareja interior y con Perry y Carter como dúo de pequeños, más Barreiro en el "3". Sant-Roos fue el sustento ofensivo en esos minutos del Casademont. Navarro movió el banco, el equipo mantuvo la buena dinámica y Fisac pidió tiempo muerto con 4 arriba para los cajistas, 52-56. Al final del tercer cuarto, 57-58 y todo por decidir. Los dos equipos estuvieron poco fluidos en el arranque del cuarto decisivo. Fallos en uno y otro lado mantuvieron la igualdad. Kalinoski despertó con 5 puntos seguidos y el Unicaja se fue de 7, 60-67. El Zaragoza vendió cara la derrota. Se puso a 1, 70-71, con 25 segundos por jugarse. Pero dos libres de Carter firmaron la sentencia: 70-74. Málaga y el Martín Carpena acogerán la Final Four de la BCL 2023 Esta semana, sin partido intersemanal hasta que el Joventut de Joel Parra asome por el Carpena la tarde del próximo domingo, habrá más actualidad fuera que en la propia pista. Sobre todo está apuntado en rojo en la agenda la cita de este martes en el que se sorteará los emparejamientos de semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League. Ese día, el Unicaja y su afición conocerán el camino que tienen por delante hacia el título continental, los horarios de los partidos y también habrá pistas en torno al número de entradas que habrá para cada una de las cuatro aficiones en las gradas del Martín Carpena. De momento, disfrutemos de un mes de abril que es pluscuamperfecto.