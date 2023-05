Ibon Navarro, pendiente de los lesionados

El Unicaja descansó este jueves y vuelve el viernes a los entrenamientos con la mirada orientada ya al partido liguero del próximo domingo en el WiZink Center contra el Real Madrid (12.30 horas) y también con la mente ya muy enfocada al viernes de la próxima semana, cuando arranque en el Martín Carpena la Final Four de la Basketball Champions League.

Ibon Navarro dio descanso a su plantilla tras ganar el miércoles al Baxi Manresa en un partido muy duro, en el que el equipo tuvo que hacer un gran esfuerzo para superar al equipo catalán, que fue por delante en el marcador durante buena parte de los 40 minutos.

En el regreso al trabajo todas las miradas estarán enfocadas a los tres jugadores con problemas físicos: Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro, que durante el tercer cuarto del choque frente al Baxi tuvo un golpe en un dedo que le obligó a abandonar la pista para ya no regresar más al juego.

Alberto Díaz, a punto

En el staff cajista hay bastante optimismo en que la enfermería se quede vacía en estas próximas horas. Especialmente noticiable será la reaparición casi segura contra el Real Madrid de Alberto Díaz. El base se lesionó el pasado 4 de abril en el primer partido del play off de cuartos de final europeo contra el UCAM de Murcia, jugado en el Martín Carpena.

El internacional malagueño sufrió un esguince de tobillo de grado 2 que le ha dejado fuera de combate este último mes. Se ha perdido hasta la fecha 7 partidos, pero tras vestirse este miércoles en el duelo contra el Manresa, parece que jugará ya en Madrid. Navarro quiere que Alberto coja algo de ritmo antes de la Final Four continental de la próxima semana y ese rodaje lo hará en el WiZink Center este domingo... salvo sorpresa.

Darío Brizuela también lleva un par de partidos fuera de la rotación. Se lastimó la rodilla derecha en el choque liguero contra el Casademont Zaragoza del pasado 23 de abril y no jugó el pasado fin de semana frente al Joventut ni tampoco ante el Baxi Manresa este miércoles. El equipo médico del club cajista está dándole reposo con el objetivo de que esté a tope la semana que viene para jugar la Final Four continental. Lo que habrá que ver es si su evolución de estas últimas horas le permite poder jugar el domingo ante el Real Madrid. Las expectativas son positivas en cuanto a su recuperación, pero habrá que ver cómo se siente en el entrenamiento de este viernes.

El último nombre propio de la enfermería es el alero gallego Jonathan Barreiro, que se tuvo que retirar mediado el tercer cuarto del partido del pasado miércoles tras recibir un golpe en la mano y ya no volvió a la pista. En su caso, sufre un esguince en el dedo que no es para nada preocupante y que no parece que le impedirá jugar este domingo con el equipo en su visita al Real Madrid ni por supuesto tampoco la cita continental de la semana que viene.

El calendario se pone exigente, con muchos retos por delante y parece que el Unicaja llegará a ese momento con todo su arsenal dispuesto a ayudar.