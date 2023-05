79-84: El Unicaja acaba cuarto la Final Four de la BCL

¿Quién lo diría? Un Unicaja-Lenovo Tenerife a las 17.00 horas para servir como anticipo del posterior Hapoel Jerusalem-Telekoms Baskets Bonn. Pero fue caprichosa la Final Four de la Basketball Champions League y, con los dos grandes favoritos en la lucha por el tercer y cuarto puesto, acabaron imponiéndose los de Txus Vidorreta (79-84) en un partido en el que después de ir perdiendo durante más de 20 minutos por más de 10 puntos, los cajistas perfectamente pudieron ganar.

La teoría era clara. ¿De qué servía este partido? De prácticamente nada. ¿Para seguir cogiendo ritmo de competición? ¿De consolación? Lo cierto es que se puede decir que el mejor Unicaja de la Final a Cuatro apareció en un intento de remontada final este domingo. Ilusión y ganas todas las del mundo. Carácter aún más, pero hay que ser honestos. Si se hubiera llegado en el pico de forma, no estaríamos contando que la cuarta plaza se tiñó de verde y morado.

Qué equivocados estaban aquellos que pensaron, aunque fuera por un nanosegundo, que la 'marea verde' iba a dejar solo a su equipo. Con la totalidad de los abonos cajistas prácticamente ocupados, los más de 6.000 aficionados malagueños se volvieron a dejar el alma. Aunque no hubiera 'nada' en juego. Aunque el 'premio' fuera ganarle a un rival con el que nos cruzaremos no pocas veces las próximas semanas. Esto es Málaga y el baloncesto. No necesita explicación.

Lo que tampoco tuvo explicación fue el arbitraje. En un partido donde el ganador conseguía 100.000 euros, no solo los jugadores fueron los protagonistas, sino también el trío arbitral. Tanto fue así que Ibon Navarro acabó absolutamente desquiciado. Bueno, Ibon Navarro, Alberto Díaz, Dylan Osetkowski, el cuerpo técnico, la afición... Un espectáculo fuera de toda la evolución que quiere plantear Patrick Comninos con la BCL.

Otro intento de remontada sin premio

Eso sí, aunque fuera la lucha por el bronce europeo, todo el mundo tenía claro que iba a ser un partidazo y las expectativas cumplieron con lo visto sobre el parqué. Lejos de los porcentajes de las 'semis', los cajistas empezaron con un fulgurante 18-12. La vida fue otra muy distinta con un buen acierto de triples, pero de eso bien sabían los canarios también (23-24). 9/13 en triples entre ambos, un Shermadini imparable para un Sima muy blando y 29-31. Nada mal como preámbulo.

Lo cierto es que el segundo cuarto se pareció, y bastante, a lo visto en Tenerife en Liga. Un período decantado por el arbitraje, un Jaime Fernández más voluntarioso que nunca por hacerle daño a su exequipo -ni de lejos estuvo así en la semifinal-... Como aquel día, llegó la desesperación. Un parcial de 0-13 (34-44) que Ibon Navarro quiso parar con un tiempo muerto y que solo hizo aumentar porque los suyos dieron varios pasos atrás. Solo nueve puntos en ataque este cuarto. No había nada en juego, pero tampoco había que llegar a ciertos límites (38-53).

El equipo lo entendió. En cuatro minutos solo llegaron cuatro puntos del Tenerife. Por ahí había que empezar. El problema fue que tampoco iba fluido el ataque (44-57). En esos instantes en los que los malagueños pudieron caer en la desesperación, llegó el siempre esperado arbitraje. Dos ataques atascados y dos defensas que tiraron de identidad (52-66).

Y no solo cambia la vida cuando entran los triples. También cuando el Carpena se enchufa y cuando llega la defensa. Con 6.36 minutos por delante, el Unicaja ya iba a ir siempre a la línea de tiro libre y aún más importante: 59-66. ¡Nunca duden del corazón de un campeón! 71-76 a falta de 3.00 para el final. Había partido. ¡Y tanto! 78-78 para entrar al último minuto. Jaime Fernández anotó un 2+1, Kendrick Perry -clave para creer hasta el final- un tiro libre y Doornekamp dio la estocada definitiva con un triple (79-84). La Final Four de la BCL ya es historia.