Ibon Navarro y sus jugadores preparan desde este viernes el partido de este fin de semana, correspondiente a la tercera jornada liguera, en la que el equipo verde y morado se medirá, el sábado a las 20.45 horas, en el Palacio Martín Carpena, al Valencia Basket de Alex Mumbrú. Un partido complicado, que llega después de la derrota en Zaragoza, a la que Ibon Navarro no quiere darle mayor importancia.

Derrota en Zaragoza

"Esto sabíamos que iba a pasar. Lo hablamos en pretemporada. Es como cuando tu madre te dice que no te subas al muro que te vas a caer y lleva un año diciéndotelo. Si tú no te subes, no te caes. Pero hay un día que te subes para ver qué pasa... y te caes. Ya nos hemos caído del árbol, tu madre está muy disgustada y a ver si ya no volvemos a urgencias. Tenemos que aprender".

Defensa ante el Casademont

"Lo que nos faltó en Zaragoza no fue entrenar más la defensa, llevamos haciéndolo desde agosto de 2022. Una derrota, a pesar de ser como ha sido, no puede cambiar tu forma de actuar. No somos un equipo que reaccione en función de los resultados. Tenemos claro cuál es nuestro camino. Hay que relativizar las cosas. Los jugadores son profesionales y están jodidos por perder, pero es algo que es normal. Lo que pasa es que estamos todos muy mal acostumbrados. No es una crisis. Tenemos que volver a ser lo que hemos sido durante los últimos 14 meses".

Pronto para poner etiquetas a los equipos

"Todo esto hay que tener cuidado porque los rivales también juegan. El Zaragoza, el Girona, el Valencia... es muy pronto para poner etiquetas. Ahora parece que el Girona puede ganar la Liga y que el Tenerife puede descender. Y esto no es así. Hay que dar tiempo a los equipos. A nosotros nos metió el Baskonia 102 puntos en la jornada 1 el año pasado y no nos fue mal. Todo tiene un camino".

Lectura positiva de la derrota en Zaragoza

"Seguro que hay algo positivo en la derrota. Siempre lo hay. Nos salimos de una línea de los últimos 14 meses y probamos una cosa nueva que no nos salió bien. No solamente no ganamos sino que no fuimos nosotros. Es una puerta que no hay que volver a abrir. El equipo tiene derecho a jugar un día mal. Y ya está. Tomárselo así y que no vuelva a pasar. Vamos a perder más partidos, pero que sea siendo nosotros, no una versión desconocida".

Próximo rival: Valencia Basket

"Valencia es un equipo con un físico descomunal en todas las posiciones. Con el fichaje de Jovic tienen un base diferente a Jones. Es un equipo con una talla tremenda, con un talento tremendo, que cuando saque sus armas puede destrozar a cualquiera. Es candidato a estar muy arrriba en la ACB, por supuesto, y no descarto que pueda luchar también por cosas importantes incluso en la Euroliga".

Recuperación de Kravish y futuro de Diop

"Kravish se entrenó este jueves y las sensaciones fueron buenas. Lo vamos a intentar. En función de sus sensaciones de viernes y sábado, tomaremos una decisión horas antes del partido. Todo dependerá de qué sensaciones tenga. Respecto a Diop, estamos contentos con su trabajo, con cómo nos ha ayudado, pero no podemos tener tantos jugadores a la hora de entrenar porque es muy complicado que acumulen las cargas de trabajo que necesitan porque hay muchas rotaciones en los entrenamientos. No por exceso, sino por defecto".

Papel de Kameron Taylor

"Kameron está con altibajos, a veces algo ansioso. Estamos muy contentos con él y creemos que nos va a ayudar mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, pero requiere su tiempo".