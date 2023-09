Día para resetear. Sábado para disipar dudas. Partido para recuperar sensaciones... El Unicaja recibe esta noche en su fortín del Martín Carpena (20.45 horas) al peligroso Valencia Basket, en un duelo entre dos de los máximos aspirantes a discutir la supremacía del Barça y del Real Madrid en esta Liga. Un clásico del básket español entre verdes y naranjas que alcanza hoy el centenar de duelos.

Después del fiasco en Zaragoza, el Unicaja buscará una victoria de prestigio frente a un rival de nivel Euroliga. Quedó claro el miércoles pasado que en esta Liga cuesta mucho ganar partidos. Que si no estás a tope, te puede pasar por encima cualquiera.

Objetivo: recuperar sensaciones

El objetivo de los de Ibon Navarro este sábado es recuperar las señas de identidad perdidas en el Príncipe Felipe: defensa dura, rebotear para poder correr, intensidad los 40 minutos, agresividad en cada balón...

El Carpena será hoy una ayuda extra para el equipo. El Palacio volverá a vestir de gala con un casi lleno que seguro empuja a los suyos en los malos momentos que se les presenten durante el partido.

Otra vez el juego interior estará en el centro de todas las miradas. Sin Lima y con la duda de Kravish, el Unicaja deberá multiplicar sus esfuerzos bajo el aro con el recién recuperado Yankuba Sima y con el reconvertido a «center» Dylan Osetkowski. ¿Ilimane Diop?... pues en su último día con contrato en el Unicaja lo normal es que sea el descartado por Ibon Navarro. Veremos...

Un rival muy bien armado

El equipo entrenado por Álex Mumbrú llega a esta cita con el mismo balance que el Unicaja en la clasificación: un triunfo y una derrota en los dos primeros partidos de la Liga Endesa, cayendo en el debut ante el Bàsquet Girona (85-89) y consiguiendo un notable triunfo en la complicada pista del Lenovo Tenerife este pasado miércoles (86-94).

El conjunto valenciano, que este curso presenta una plantilla muy remodelada, añade mucha pólvora exterior con el base Stefan Jovic (procedente del Casademont Zaragoza y subcampeón del mundo con Serbia, que suma 2,5 puntos y 3 asistencias); el escolta anotador Kassius Robertson (ex del Monbus Obradoiro, con 7 puntos y 1,5 asistencias); y el alero Semi Ojeleye (ex del Virtus Bolonia, pero que aún no ha debutado por problemas físicos).

Potente juego interior

En la zona, han remodelado por completo su juego interior con las incorporaciones del ex del Barça Brandon Davies (15 puntos, 3,5 rebotes), Damien Inglis (ex del Dreamland Gran Canaria, que promedia 7,5 puntos y 6,5 rebotes), Nate Reuvers (del Reggiana, 4,5 puntos) y Boubacar Touré (del Tofas Bursa, con 6,5 puntos y 4,5 rebotes).

Ellos son las caras nuevas de una plantilla que ya contaba con el talento y los puntos de Jared Harper (14 puntos) y Chris Jones (12,5 puntos, 2,5 asistencias) en la dirección, la frescura de Guillem Ferrando, la intendencia en el perímetro de Josep Puerto (11 puntos, 13,5 de valoración), la experiencia del veterano Víctor Claver (4 puntos, 1,5 asistencias) y la intensidad en la zona de Jaime Pradilla (3,5 puntos, 1,5 rebotes).

Tiene pinta de que estamos ante un auténtico partidazo. Es solo la tercera jornada de una Liga de 34, pero es verdad que el que pierda esta noche se quedará con balance negativo en la clasificación. Y eso...