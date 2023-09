Cero dudas con el proyecto del Unicaja 2023/2024

La derrota del Unicaja en la pista del Casademont Zaragoza este pasado miércoles ha provocado algunas dudas entre los aficionados, al menos entre esos que son más activos en las redes sociales. Nada que ver, desde luego, con las sensaciones de la plantilla, del staff, del club y del entorno más próximo a un grupo que se ha ganado la confianza de todos por su buen baloncesto durante el curso pasado y también en los primeros partidos de la presente temporada (incluyendo la Supercopa Endesa).

Derrota fea

Es evidente que el traspiés en el Príncipe Felipe maño ha disgustado a todos, pero no deja de ser una derrota fuera de casa, en una pista siempre complicada y ante un rival que jugó un gran partido. El propio Ibon Navarro, en la rueda de prensa posterior al partido, verbalizó ese pesar por la derrota y apuntó que su equipo no había hecho lo suficiente para competir ante su rival: "equipos que no vayan al 100% y sean capaces de ganar hay muy pocos y nosotros no somos uno de ellos".

Solo un partido

La derrota, desde luego, no cambia nada. Ni el Unicaja era aspirante a ser campeón de Liga, Copa y BCL, tras ganarle el sábado al Lenovo Tenerife, ni ahora es un equipo mediocre incapaz de ganar partidos importantes. Ser fiable cada partido, sobre todo en septiembre, recién iniciada la temporada, es virtualmente imposible.

Hay un curioso precedente que puede ayudar a entender lo que ocurrió este miércoles en la capital maña. El estreno liguero de la inolvidable pasada temporada fue en Vitoria, ante un Baskonia que arrolló en la segunda parte al Unicaja, al que le endosó un contundente 103-89 en el marcador final. Fue, como ahora, la primera salida de la temporada. Aquel resultado provocó también muchas dudas entre la "marea verde" respecto a un equipo que con el paso de las semanas no dejó de crecer y que jugó un baloncesto cinco estrellas que le valió para ganar la Copa del Rey de Badalona, jugar la Final Four de la BCL y ser semifinalista de la Liga Endesa.

Crédito acumulado

La situación ahora es similar. Pero la ventaja es que esta plantilla se ha ganado con creces el crédito para no dejar de creer en ellos, por mucho que llegue una derrota fea como la de la capital maña, por mucho que el equipo muestre algunas carencias por las lesiones o por mucho que haya faltado actitud defensiva durante varias fases del partido.

El equipo regresó de Zaragoza este jueves con ganas ya de que llegue el sábado para devolver a sus aficionados la ilusión. Los jugadores saben que no dieron la talla y son los primeros interesados en recuperar sensaciones. Esperará al otro lado de la pista el Valencia Basket, que este miércoles asaltó La Laguna para ganar al Lenovo Tenerife, colocándose con un balance de 1-1 en la clasificación, idéntico al del equipo verde y morado.