Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja frente al Joventut (113-91). A pesar de tener siempre los pies en el suelo, el técnico se mostró muy contento por la evolución del equipo en ciertos aspectos como el rebote o las asistencias y quiso remarcar lo difícil y competida que va a ser este curso la Liga Endesa.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. Creo que hemos hecho un buen partido contra un muy buen rival, han estado muy acertados. Puede parecer que ninguno de los dos equipos no han estado bien atrás, pero eso es bastante mérito del buen ataque. Destacar para nosotros las asistencias y el 56% de rebote ofensivo. Creo que es una barbaridad coger 9 de 25 rebotes en su aro. Hemos recuperado ahí a Tyler, que nos aporta muchos rebotes en ataque, a Will. Mucha gente ha ayudado mucho. Kameron ha hado 7 asistencias. Kendrick ha hecho su primer tiro de tres puntos en el último cuarto, ha estado pendiente de que todos los jugadores se sintieran importantes. Hemos ido tocando teclas y hemos mejorado en muchas cosas, pero es un partido y hay que seguir. Esta semana hemos hecho muy buen trabajo. No creo que el partido de hoy sea debido al de esta semana. Ya veníamos trabajando bien. Tenemos que estar contentos, pero es un partido".

Próximos encuentros

"Tenemos un partido complicado esta semana en Hungría de la BCL. Ni te cuento el domingo que viene visitando al Baskonia-".

Liberación

"No creo que sea fácil tener los porcentajes de tiro que hemos tenido sobre todo en la primera parte en la situación en la que estábamos. Eso habla mucho de la confianza del equipo en lo que hace... cuando lo hace. Si hace lo que es capaz de hacer, somos capaces de jugar a muchas cosas: a 60 puntos, a 100... el equipo tiene esa confianza. No es fácil demostrarlo y habla bien de la madurez del equipo. Os decía que la primera victoria iba a ser fea, me he equivocado. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar todavía, especialmente atrás, pero el equipo se ha quitado un peso de encima. No por el resultado o la victoria, sino por verse capaz de hacer otra vez las cosas que saben que son capaces de hacer, vernos otra vez reconocibles".

Asistencias

"Tiene mucho mérito que en la situación en la que estábamos, con jugadores que estaban fuera de ese nivel de confianza, hoy han aportado. Otros que tienen ese nivel se han visto con menos minutos, pero han aportado. Somos un equipo que se basa en el estado de ánimo, cuando fluye y hace cosas bien y se va encontrando... 30 asistencias es una barbaridad, me parecen muchísimas. Habla bien del juego coral del equipo. Tenemos muchos jugadores de calidad que en ese estado de flow se suman a la fiesta. Todo viene de atrás. No hemos estado mal, pero sí hay cosas que habíamos hablado que hemos hecho bien. Tengo claro que algunos se puede echar las manos a la cabeza con los 17 puntos de Tomic. Que mire las asistencias. Era una prioridad que no diese de comer a los demás".

Las expectativas

"El año pasado era una situación muy favorable partir de lo que se venía antes porque las expectativas eran muy bajas. A nada que hiciéramos íbamos a estar bien. A nivel mental era muy fácil tener a la gente contenta y eso te supone muy poca presión. Este año es todo lo contrario, pero es que la liga es distinta. Es un poco pronto, pero ya veremos cuántas victorias tienen los últimos 5 equipos este año y cuántas el año pasado. El nivel medio-bajo es mejor que el del año pasado y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. No somos un equipo que pueda vivir del pasado. Morir de éxito es un problema. Estar siempre pensando en 2005/2006 es un problema. El año pasado se acabó, este año es otro nuevo. ¿Son los mismos jugadores? Sí, pero el equipo no es lo mismo y los rivales no son los mismos".

David Kravish

"Se ha cargado de faltas, alguna creo que ha ido un poco tarde. Los tiros están bien, son los que el otro día no metió. Ya lleva dos semanas más entrenando. El dinamismo que nos da, con el balón en las manos nos abre muchos espacios para penetrar. Es una cosa que es diferencial para nosotros. Lo necesitamos porque nos da una serie de facilidades en ataque... Yankuba es distinto. Defensivamente, David aprendió cómo queríamos defender y lo tiene muy asimilado".

Afición

"Hoy el Carpena ha estado espectacular, hoy sí lo he visto apretar. Está bien. Todos nos damos cuenta de que es mejor ir por otro camino. El equipo se ha dado cuento y la afición. Cuando el pabellón está así, somos un equipo muy jodido".