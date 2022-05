Macarena Olona indigna a los andalucistas

La anulación del empadronamiento en Salobreña de Macarena Olona suscitó en las redes sociales un ilustrativo collage de reacciones. Eso sí, osciló entre el tratamiento de heroína que le concedió Vox, con su candidatura en peligro, y la indignación de los andalucistas, que vendrían a ser el resto de partidos si se atiende a una antagónica visión del autonomismo.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, abanderó una cruzada que obvia la presunta vulneración de la ley: «Tienen miedo a que los andaluces elijan. Tienen miedo al cambio real. Son capaces de censurar, de prevaricar, de pisotear derechos fundamentales. El próximo 19 de junio responderán las urnas». Y Olona respondió al mensaje de su jefe: «No estoy sola. Pero todavía no son conscientes de ello». Otro dirigente de Vox, Jorge Buxadé, citó a «decenas de miles de inmigrantes ilegales empadronados en toda España para recibir beneficios sociales». «Ese es el escándalo del Padrón en España. Macarena Olona será presidente de la Junta de Andalucía», dijo.

Entre las demás fuerzas políticas, hubo un desigual reparto de la expresividad, ya que existen partidos que no quieren contribuir a publicitar un posible despliegue de victimismo de Vox. No se hizo esperar la respuesta del líder de la fuerza que ha presentado un recurso contra Olona, Modesto González, quien opta a la presidencia andaluza por Andaluces Levantaos, la tercera papeleta que no evitó el frente de izquierda. «El Ayuntamiento de Salobreña confirma el #FraudeOlona denunciado por Andaluces Levantaos. El recurso para la retirada de su candidatura tiene que prosperar en la Junta Electoral. No estamos dispuestos a que nadie se ría de Andalucía y menos los que quieren acabar con nuestra autonomía», indicó el alcalde andalucista de Coria del Río (Sevilla).

Entre los líderes de la izquierda andaluza, la reacción más contundente fue la de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía Teresa Rodríguez, quien tras abandonar Podemos refundó la marca Adelante Andalucía para imprimirle un marcado carácter andalucista: «Cuando te tiras en paracaídas electoral tienes que comprobar que la tela no esté rajada. Andalucía no es el traje que te pones en la feria, es la pelea de tu madre por un TAC en el SAS, son tus hijas pasando calor en el cole, son tus vecinos haciendo las maletas para poder currar», subrayó la roteña en un mensaje dirigido a Olona.

Más allá de Despeñaperros, uno de los mensajes más ilustrativos remitió a la encarnizada guerra que enfrenta a Cs con Vox.Al exvicepresidente naranja de Castilla y León, Francisco Igea, le bastaron dos palabras para referirse a lo que está sucediendo en la precampaña andaluza con la candidata del partido de Abascal: «El Macarenazo».

Quien también se pronunció sin tapujos fue el candidato que acompañó a Juan Espadas y Susana Díaz en los comicios internos con los que, hace un año, eligió el PSOE de Andalucía a su secretario general: el profesor de Economía de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro. Este veterano socialista, abonado nuevamente al sector crítico de su partido, aseveró que «el desprecio a Andalucía por parte de Vox es tal que indigna la más mínima conciencia andaluza». «Señora Olona está vulnerando la ley y usted lo sabe», agregó Hierro.

Por su parte, el activista Rubén Sánchez -que sonó entre los posibles candidatos independientes del frente de izquierda- reaccionó con una combinación de sarcasmo y crudeza en su cuenta de Twitter: «¡En Andalucía persiguen a los líderes de Vox para impedir que se presenten a las elecciones! Serrano, perseguido por la Justicia por un posible fraude de 2,5 millones en ayudas públicas. Olona, perseguida por la Policía de Salobreña para echarla del padrón por inventarse que vivía allí», escribió el responsable de FACUA-Consumidores en Acción.