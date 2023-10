El alcalde del municipio de Torrox, Óscar Medina, ha desautorizado al concejal de Cultura y Tradiciones de su equipo de gobierno, Salvador Escudero, después de que éste comparara a los migrantes con animales, en unas declaraciones realizadas en la emisora de radio municipal.

El pasado martes por la noche, el Gobierno central trasladó a 240 migrantes desde las islas Canarias hasta el municipio de Torrox, donde permanecerán alojados en un hotel de cuatro estrellas mientras se resuelve su situación legal en España.

La llegada de los migrantes procedentes de la crisis humanitaria que viven Canarias provocó las críticas del alcalde de Torrox, Óscar Medina, quien denunció que el Gobierno no le había informado con antelación para tomar las medidas necesarias para atender las necesidades de estas personas.

Un día más tarde, el edil de Cultura y Tradiciones, Salvador Escudero, criticó la llegada de los migrantes y la necesidad de adoptar medidas de control. "Control no sé, como no le pongan una marca como los animales, que le pongan una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control de estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes", ha declarado.

Reacciones

Las reacciones a estas declaraciones no tardaron en llegar y la portavoz del PSOE de Torrox, Mari Nieves Ramírez, pidió ayer el cese del concejal, a quien denunciarán ante la Fiscalía por un delito de odio, según ha anunciado esta misma mañana.

El concejal Salvador Escudero pidió anoche disculpas públicas por unas palabras que achaca a un análisis superficial de la situación de los migrantes y calificó de desafortunadas.

Ahora, el alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha manifestado que el edil "ha pedido disculpas y se ha arrepentido. Y por encima de todo está al respeto a la diversidad, la inclusión social y la tolerancia. Quien no comparta esto no tiene cabida en mi proyecto".

Medina ha asegurado que España es uno de los países más solidarios del mundo, "y Torrox es un pueblo de acogida comprometido" --en referencia a la llegada de más de 200 migrantes procedentes de Canarias a un hotel de esta localidad--. Asimismo, ha expresado su "apoyo al pueblo canario en estos momentos tan difíciles".

El regidor también ha incidido en sus críticas al Gobierno de España por no haberle comunicado su decisión de traer migrantes a la localidad, "pero en ese mismo momento dije que el Ayuntamiento de Torrox estaría a la altura de las circunstancias y estamos perfectamente coordinados con el Distrito Sanitario de la Axarquía, con Cruz Roja, con el Gobierno de España, para la ayuda humanitaria".

En este punto, Óscar Medina ha señalado: "Quiero desautorizar tajantemente las declaraciones de mi concejal en la radio municipal, concejal que ha pedido disculpas y se ha arrepentido. Y por encima de todo está el respeto a la diversidad, a la inclusión social y la tolerancia. Quien no comparta esto no tiene cabida en mi proyecto".