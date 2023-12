Se acerca el Sorteo de la Lotería de Navidad y muchas personas ya comienzan a fantasear con qué pasaría si llegado el 22 de diciembre se ven convertidos en los agraciados portadores de un boleto ganador. Hay sueños para todos los gustos y premios: esta quien fantasea con los ansiados 400.000 euros para dejar su vida arreglada y quien ya piensa a dónde saldrá a darse un homenaje con los cien euros de la pedrea.

Ser el ganador de un premio de la Lotería de Navidad puede cambiarte la vida, desde luego: las historias de premiados de este sorteo cuya vida cambio radicalmente tras ser ungidos con la suerte se cuentan por cientos. Pero el fin de la historia no siempre es tan positivo como podríamos imaginar, y la precaución en la gestión del dinero no siempre están presentes cuando una persona se ve con una cantidad de dinero que no había visto nunca antes.

Revelan quién es el auténtico ganador de la Lotería de Navidad

Los anuncios de la Lotería de Navidad nos dan otra perspectiva distinta sobre qué significa ser un 'ganador' de la Lotería de Navidad: estos mensajes hacen hincapié en los valores navideños de compañerismo, amistad y amor entre familiares. Al final, lo importante no es ganar mucho dinero, sino la oportunidad de compartir los momentos importantes con las personas a las que más queremos: ya sean estos la celebración de 'El Gordo' en caso de que toque o el acompañamiento en una dura enfermedad.

Bajo esta premisa, todas las personas son en cierta parte ganadoras del premio de la Lotería de Navidad; pero se ha revelado quién es el auténtico ganador de este Sorteo: el beneficiario que se lleva la cantidad más astronómica del premio y que no tiene que esperar a que los niños de San Ildefonso canten para saber de antemano que va a llevarse el mayor pellizco.

Según explican desde la cuenta TaxDown: "Ya tenemos al ganador de la Lotería de este año: el Estado. Este año se estiman vender 172 millones de décimos. Como cada décimo cuesta veinte euros se estima en recaudar 3.440 millones de euros. De todo lo recaudado se destinarán a los premios de la Lotería 2.520 millones. Por lo tanto el Estado se quedará tras repartir los premios con 920 millones de euros y si a esto le sumamos lo que recauda con los premios superiores a 40.000 euros la recaudación total que se lleva el Estado es de 1.077 millones de euros: dinero que se repartirá entre los Presupuestos Generales del Estado, Loterías y Apuestas del Estado, en reducir el déficit y asociaciones benéficas".

Aunque la reflexión que realizan desde la cuenta de la empresa de servicios financieros es correcta y hay muchas personas indignadas entre los comentarios de la publicación, si hay un auténtico ganador detrás de esta inyección de dinero que recibe el Estado ese es el ciudadano de a pie: que con lo recaudado ve cómo se invierte en la sanidad, la educación o la seguridad de su país, permitiendo el acceso a beneficios a los que no podría llegar por sí mismo a menos que perteneciera a la minoritaria élite de personas con un alto poder adquisitivo.