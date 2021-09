El alcalde del municipio malagueño de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha asegurado que están "consternados" por lo que está ocurriendo debido al incendio de Sierra Bermeja, que además de a la citada localidad afecta también a Jubrique y Estepona.

"Hemos pasado una noche horrible todos y ahora a ver cómo va evolucionado", ha lamentado el regidor, que ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que "hay bastantes medios aéreos en la zona y esperamos y deseamos que se controle lo antes posible".

Asimismo, el alcalde ha dicho en cuanto al valor ecológico que es aún pronto para determinarlo pero "con lo que he podido ver esta mañana es un daño incalculable en la zona; esto no se puede remplazar". "Es el momento de plantearnos el por qué pasa esto y qué solución le vamos a dar. Este tipo de cosas no puede ocurrir", ha concluido el regidor.

Unas 600 personas han tenido que ser desalojadas de forma preventiva de sus viviendas como consecuencia del incendio forestal declarado durante el pasado miércoles en Sierra Bermeja y que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil y Estepona.

Los evacuados esta madrugada son vecinos de las zonas de Forest Hill y Abejeras (Estepona) y alrededor de una quincena de ellos se encuentran albergados en el Pabellón del Carmen de Estepona donde están siendo asistidos en todo lo necesario. Ya durante la mañana de este jueves se ha ordenado el desalojo de la Urbanización Montemayor, perteneciente el término municipal de Benahavís.

La proximidad del humo a la vía ha motivado el corte de la AP-7 entre los kilómetros 157 y 171 en ambos sentidos; aunque el tráfico rodado ha quedado restablecido en la autopista, así como el cierre a la circulación de las carreteras MA-8301 y MA-8302 que siguen cortadas.

El dispositivo de extinción de incendios forestales del Plan Infoca ha movilizado a 250 efectivos por tierra, vehículos autobombas y medios aéreos que se han ido incorporando al operativo con las primeras luces.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, activó a las 03.34 horas, el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) en la provincia de Málaga. Además, se ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Estepona.

El fuego se originó a las 21.37 horas de la noche del miércoles, cuando el 112 recibió la primera de unas 140 llamadas que alertaban de un incendio en Sierra Bermeja. Según ha informado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se investigan las causas del fuego.