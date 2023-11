Mijas: una batalla decisiva para el mapa político de la provincia

No será la primera vez que el reparto de la vara de mando en el Ayuntamiento de Mijas dependerá de un pleno en el que cualquier cambio de última hora resultará determinante. Este jueves, a partir de las 12.00 horas, se debate la moción de censura con la que el PP, Vox y Por Mi Pueblo pretenden desbancar al actual alcalde socialista, Josele González, quien tras ganar las elecciones del 28M ha perdido el apoyo ‘vital’ que le prestaba Juan Carlos Maldonado. Si prospera este ‘órdago’ como parece previsible, habría un nuevo escenario que arrojaría consecuencias inéditas. La de Mijas vuelve a ser una batalla decisiva para el mapa político de esta provincia.

El PP ‘anularía’ al PSOE

Con la moción de censura registrada en Mijas, el PP ampliaría aún más un dominio de los ayuntamientos del que jamás había gozado en esta provincia. Las varas de mando en su poder ascenderían a 48, casi la mitad de los 103 municipios. Y, si Ana Carmen Mata se convierte en la nueva alcaldesa mijeña, los populares habrían consumado el deseo de situar a alcaldes suyos al frente de los gobiernos en todas las ciudades malagueñas de más de 30.000 habitantes. A su vez, dejaría muy perjudicado a su principal adversario político. La ciudad costasoleña de Mijas se había convertido en la plaza más importante de la provincia de Málaga en la que el PSOE podía presumir de una alcaldía. Y, de hecho, no es una plaza baladí al tratarse de la tercera ciudad con más población de la geografía malagueña. Si se consuma el golpe, los socialistas ya sólo contarán con un alcalde en las 17 localidades malagueñas con más de 20.000 habitantes: el de Cártama. En una quincena de estas ciudades, gobernaría el PP -con mayorías absolutas excepto en Vélez y ahora Mijas- y una formación independiente hace lo propio en Alhaurín el Grande, con apoyos del PSOE e IU.

Ana Mata, la elegida

El PP esperaba la oportunidad para recuperar la alcaldía de Mijas, que en cierto modo se había convertido en una de sus grandes asignaturas pendientes. La formación de centro-derecha no goza de la vara de mando en este municipio desde el mandato comprendido entre los años 2011 y 2015, cuando Ángel Nozal fue el regidor. Un hipotético acceso a la alcaldía mijeña de Ana Carmen Mata, a pesar de que ocupó el número 6 en la lista del 28 de mayo, era una jugada que tenía en su recámara el aparato provincial de los populares. La relación con Ángel Nozal se había deteriorado en 2019, cuando él desobedeció a su partido y se negó a entregarle nuevamente la alcaldía a Ciudadanos. Entonces, Nozal y sus afines fueron expedientados por el PP de Málaga. Luego, con vistas a las municipales de este año, se escenificó un ‘tratado de paz’ y Nozal volvió a ser el candidato del PP. Aunque mantuvo sus nueve ediles, Nozal perdió la condición de fuerza más votada por el avance del PSOE. Y el posterior pacto de los socialistas con Ciudadanos y Juan Carlos Maldonado desembocó en la dimisión del ’alcaldable’, que llegó a entregar su acta de concejal antes del pleno de constitución del ayuntamiento. Desde entonces, aunque no fue nombrada portavoz municipal, era un secreto a voces que Ana Carmen Mata era la referencia de los populares en la ciudad mijeña. De este retorno a la política municipal de Mata -tras trabajar en Sevilla para el Gobierno de Juanma Moreno- resultó llamativo que apareciese en las listas de Mijas, su lugar de residencia, después de haber sido en el pasado una destacada integrante del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Fuengirola. Este ‘pasado’ ha sido usado por el PSOE para criticar que «la persona que van a poner en la alcaldía no conoce Mijas». «Hay una traición del PP de Málaga al PP de Mijas desplazando a sus candidatos para colocar a una paracaidista», señaló el todavía alcalde, Josele González, para agitar las previsibles tensiones internas en el PP local.

El primer gobierno con Vox

Si prospera la moción de censura, el de Mijas se convertiría en el primer ayuntamiento de la provincia que tendría a representantes de Vox en su equipo de gobierno. El portavoz municipal de Vox, Eloy Belmonte, ya ha ofrecido pistas de las competencias que podría ostentar su partido como hipotético socio de Gobierno del PP: «Nos enfocaremos en áreas críticas como la limpieza y la seguridad, que se han visto lamentablemente descuidadas, y trabajaremos incansablemente para asegurar que las empresas y familias locales reciban el apoyo que merecen, empezando por agilizar los pagos a proveedores», enfatizó Belmonte.

Maldonado, no adscrito

El capítulo más sonado de los que ha seguido a la moción de censura fue la declaración como no adscrito de Juan Carlos Maldonado, el concejal que ha vuelto a hacer uso de la llave de la gobernabilidad para dejar de apoyar al PSOE y facilitar la llegada al poder del PP. Con este trámite realizado la semana pasada, los socialistas se vengaban del representante de Por Mi Pueblo para que no pueda desempeñar tareas de gobierno ni seguir percibiendo su salario en el nuevo Ejecutivo municipal. El PP se ha rebelado contra la medida y agotará las vías necesarias para que Maldonado pueda ser uno de sus socios en un hipotético gobierno tripartito. El PSOE pasó por alto, incluso, la petición de Por Mi Pueblo encaminada a frenar el paso a no adscrito de su edil que había solicitado este verano.

El epílogo de Ciudadanos

Otro de los daños colaterales de la moción de censura dejaría a Ciudadanos sin las únicas cuotas de poder que había adquirido tras las elecciones municipales en la provincia de Málaga. El logro de dos ediles le permitió continuar apoyando al socialista Josele González como socios de gobierno, tal y como ya habían hecho los naranjas en la anterior legislatura. Mijas era el único municipio -con José Carlos Martín al frente- en el que Ciudadanos desarrollaba tareas ejecutivas y ahora perdería también esta última canonjía.