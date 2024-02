El TSJA ratifica el expediente de extinción de empleo de la plantilla de Tivoli

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso del comité de empresa de los trabajadores de Tivoli contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que estimaba la decisión del administrador concursal de solicitar la extinción colectiva de los contratos de trabajo la plantilla del parque de atracciones, que se encuentra cerrado desde septiembre de 2020.

Precisamente, en una sentencia a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Alto Tribunal andaluz sostiene que no hay lugar a la subrogación de los trabajadores por parte del grupo Tremón, ya que Cipasa, la sociedad del empresario Rafael Sánchez Gómez alias 'Sandokán' que había comprado el parque de atracciones a sus fundadores (la familia danesa Olsen) lo vendió posteriormente a Tremón, pero nunca llegó a hacer efectiva la entrega de las instalaciones.

De hecho, explica el tribunal, cuando en septiembre de 2021 el Supremo dictó en sentencia firme que la propiedad de Tivoli correspondía al grupo Tremón, el parque de atracciones no solo no estaba cerrado y carecía de actividad económica alguna, sino que ya se había iniciado el expediente de regulación temporal de empleo, por lo que no se puede considerar que haya una sucesión de empresas y por tanto derecho a la subrogación de los trabadores.

Por ello, entre otros fundamentos jurídicos, el TSJA ratifica que el Juzgado de lo Mercantil es competente para sustanciar el expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo de la plantilla de Tivoli y no aprecia la existencia de sucesión de empresas por lo que no hay lugar a la subrogación de los trabajadores por parte de Tremón.

Tivoli, en sus buenos tiempos. / l.o.

Sin sorpresas

Para Lola Villalba, de CCOO, el TSJA ha seguido los mismos argumentos que el Supremo y, aunque tenían alguna esperanza, "no ha sido una sorpresa". Los servicios jurídicos del sindicato van a estudiar la sentencia y elevará una recomendación a los trabajadores que deberán decidir en asamblea si recurren este dictamen ante el Supremo o no.

En caso negativo, el concurso se daría por finalizado, se extinguiría la relación de la plantilla con Cipasa y los trabajadores, muchos de los cuales se encuentran en paro, tendrían derecho a cobrar las indemnizaciones estipuladas con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

"Tremón no quiere alquilar ni vender el parque para que otras empresas puedan reabrirlo y ponerlo de nuevo en marcha, lo único que quiere es dejar de pasar dos años para que se evapore la deuda millonaria con Hacienda la Seguridad Social para quedarse con el parque de atracciones sin la deuda y sin la plantilla", afirma Lola Villalba.

Otra puñalada a los trabajadores

Para el presidente del comité de empresa de Tivoli, Juan Ramón Delgado, la sentencia de TSJA es "otra puñalada más contra los trabajadores que está pagando las consecuencias de una mala gestión empresarial de un parque de atracciones que era rentable desde el punto de vista económico, y de la permisividad de la Administración pública que permitió que una sociedad acumulara una deuda de más de 9 millones de euros con impagos a Hacienda y la Seguridad Social".

Los trabajadores han seguido manteniendo las atracciones hasta ahora. / Álex Zea

"Nosotros no podíamos protestar porque nos pagaban las nóminas y nuestra parte de la Seguridad Social, pero no se entiende que pudieran estar durante años sin pagar a Hacienda y la parte empresarial de las cuotas a la Seguridad Social sin que la administración dijera nada", explica Juan Ramón Delgado.

¿Y ahora qué?

Tras una dura larga lucha en los tribunales, el sentimiento de desesperanza entre la plantilla de Tivoli es patente. Ahora serán los trabajadores quienes decidan el siguiente paso. El expediente de extinción de empleo afecta a unos 77 trabajadores (durante el litigio judicial se han jubilado tres de ellos), muchos de los cuales están en paro. "A ver quien quiere contratar a una persona mayor de 50 años especializado en el mantenimiento de atracciones", explica Juan Ramón Delgado. "Si es mayor de 50 años y sin hijos no tiene derecho a ninguna ayuda y si es demasiado joven tampoco".

El futuro de Tivoli World es cada vez más oscuro. / Álex Zea

El futuro de Tivoli está en manos del grupo Tremón, que tiene sobre la mesa las propuestas de un fondo de inversión norteamericano, un empresario inglés que se dedica a los parques de atracciones y de un feriante español "pero Tremón no se pronuncia".

Los trabajadores ven con recelo que el Ayuntamiento de Benalmádena haya llegado a un acuerdo con Tremón para alquilar un parking de 687 plazas en Pueblosol a cambio de 17.000 euros mensuales mientras tiene el parque de atracciones cerrado.