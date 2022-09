'Tranquilísimo', así salió C. Tangana al stage 1 del Andalucía Big Festival. En el escenario una treintena de músicos que lo acompañaban con una solemne marcha procesional.

Hasta que rompió con su 'Still Rapping' y el público enloqueció. Con traje azul, cadena de oro y tirantes blancos, 'El Madrileño' volvió a la Málaga con su particular tablao flamenco y superproducción como si de un videoclip se tratase: "Buenas noches Málaga, ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien o no?", preguntó.

En la mesa Niño de Elche, Ismael El Bola junto a Yerai Cortés y Víctor Martínez a la guitarra.

Del ritmo frenético a las baladas más románticas que se dieron paso con Comerte Entera o Ateo, en el que Lucía Fernanda interpretaba los versos de Naty Peluso. Y no era la única Carmona en el escenario, Marina Carmona hermana de Lucía, a los micros junto su primo Juan Carmona.

En la tiny desk de Pucho no faltó 'Me Maten' ni 'Los Tontos', que se vieron interrumpidos por el ritmo urbano de 'Tranquilísimo': "A mi este flamenco fusión que ahora haces, no me gusta mucho", bromeaba Pablo Ibarburu. "Pues ponte algo", reprochó Tangana. Y Pablo dio paso a 'Llorando en la Limo'.

'Demasiadas Mujeres', 'Tu me dejaste de querer', 'Ingobernable' y 'Nunca estoy' no faltaron en el repertorio del Madrileño: "Gracias por estar aquí Málaga", dijo al público.

Con palmas y al grito de ¡Olé!, el público acompañaba el quejío de Ismael El Bola, con su 'Alegría de vivir'. 'Parole' en la voz de Niño de Elche anunciaba la despedida, mientras C.Tangana celebraba con un brindis el fin de hora y cuarto del espectáculo.