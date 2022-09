Segundo macrofestival que debuta en la Costa del Sol en apenas un par de semanas. Si hace unos días fue el Cala Mijas el que celebró su primera edición con rotundo éxito (gracias al potente atractivo de un cartel liderado por luminarias como Arctic Monkeys, Kraftwerk y Nick Cave & The Bad Seeds), ayer fue el turno del Andalucía Big, que en su primera jornada, desde el Cortijo de Torres, demostró que aun sin contar con Rage Against The Machine (que cancelaron su gira europea por lesión de su cantante) ni celebrarse en Sacaba Beach (su emplazamiento original) se puede debutar a lo grande.

El Real se sometió a un espectacular lifting después de haber sido el escenario, hace pocas semanas, de la Feria del reencuentro tras el parón por la pandemia. Se ha convertido en la explanada perfecta para acoger un festival (tampoco sin la noria que muchos esperaban) se despliega en tres escenarios. Además de más de 18 puestos de comida, aptas para vegetarianos, veganos e intolerantes. Un espacio irreconocible y con poco parecido al que nos tiene acostumbrados.

No vinieron Rage Against The Machine, pero sí que comparecieron en la tarde, noche y madrugada de ayer un total de 16 bandas para todos los gustos: hubo, sobre todo, mucho indie británico, con bandas como Franz Ferdinand (los escoceses hacen parada y fonda en su carrera y presentaron su greatest hits: o sea, post-punk para las masas que quieren bailar) y los veteranos Suede (instalados en una apetecible madurez, a punto de lanzar su nuevo álbum); sin olvidarnos de los Stereophonics de Kelly Jones, representantes de una especie de segunda generación del brit pop con bastantes hits en su zurrón, y los irlandeses Biffy Clyro, respetadísimos por la parroquia más cercana al rock duro con estribillos limpios.

Pero el cabeza de cartel fue español y rumbero: C.Tangana montó su juerga flamenca pasada la medianoche, un sarao del que ya pudimos disfrutar en el Starlite de Marbella y en febrero pasado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de la capital. Sara y Carmen vinieron exclusivamente para el concierto de El Madrileño: «Nos perdimos el que dio en febrero, nos compramos la entrada para ir a Sevilla en octubre; pero cuando vimos que venía nos compramos las entradas para el festival», afirman estas dos malagueñas.

Otros pasaron por taquilla y se acercaron al Cortijo de Torres atraídos por Matt Bellamy y los suyos, o sea, Muse, que acaban de lanzar nuevo álbum, Will of the People. «Venimos desde Cádiz. Desde que anunciaron que venía Muse me la compré sin dudarlo», nos dice otro asistente. Entre el público, también turistas que han aprovechado sus vacaciones para asistir al festival: «Somos de Reino Unido, teníamos previsto venir a Málaga semanas antes, pero vimos el festival y decidimos cambiar el vuelo», cuentan dos turistas ingleses.

Esto acaba de empezar, quedan dos días y mucha música. que vivir en el Cortijo de Torres.