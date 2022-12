Un total de 112.084 personas han visitado este año el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha, lo que supone un 7,5 % más que en 2021.

El departamento educativo ha contado con la asistencia de 6.295 personas entre visitas guiadas, talleres y demás actividades, mientras que el área de actividades públicas del CAC Málaga, que organiza los ciclos de cine, talleres, conferencias y eventos, ha registrado 10.790 asistentes.

Según ha informado el centro, este aumento en el número de visitantes y asistentes "es el reflejo de un ambicioso programa expositivo", que a lo largo del año ha presentado un total de 21 exposiciones temporales, todas ellas de producción propia, y dos colecciones permanentes.

En 2022 han destacado las exposiciones 'OSGEMEOS: When the leaves turn to yellow', con un total de 32.964 visitantes; 'Work, Rest and Play', de James Rielly, con 25.888; 'BEN SLEDSENS', con 24.941; 'Plotting Upon the Passage of Time', de Phil Frost, con 23.965, o 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting', con 18.014 visitas.