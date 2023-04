Cada año, la popular e influyente editorial SM señala con sus premios de literatura infantil y juvenil cuáles son los libros que más destacarán en la temporada para los niños y adolescentes de la casa que ya se mueven como pez en el agua por las estanterías de bibliotecas y librerías. En su cuadragésimo quinta edición, que se acaba de fallar, la jienense afincada en Fuengirola Patricia García-Rojo se ha coronado como la ganadora, en la categoría juvenil, con su 'El verano en que llegaron los lobos'. Ya es la segunda vez que el sello editorial confía en esta autora para sus más importantes galardones: en 2015 se hizo con la distinción con 'El mar', habiendo resultado finalista dos años antes con 'Lobo: el camino de la venganza' y también en 2020 con 'El asesino de Alfas'.

'El verano en que llegaron los lobos' es una reflexión sobre los prejuicios y la sensación de sentirse fuera de lugar, una de las claves que determinan la adolescencia y la primera juventud. «El verano que vi luces en la isla, yo esperaba muchas cosas. Algunas grandes y otras pequeñas. Esperaba que mi padre aceptase que quería irme del pueblo; esperaba que Samuel bajase a la playa; esperaba que Alicia y Clara me viesen tal y como era, y no como querían que fuera; esperaba encajar de alguna manera, aunque fuese para despedirme...», son palabras de la protagonista del libro.

García-Rojo emplea una narrativa imaginativa llena de ternura e intriga para que sus lectores se hagan sus propias preguntas sobre la vida y encontrar en ella un sitio propio. Sabe bien de lo que habla la escritora: desde 2008 es profesora de Lengua Española y de Literatura en Fuengirola, por lo que tiene a sus potenciales lectores junto a ella, a tiro de pupitre. «Es muy importante llegar hasta ellos y más aún estar en contacto. En el aula mantengo esa relación que me ayuda a entender cómo construir los personajes y reflejar sus emociones», apunta.

Patricia García-Rojo (Jaén, 1984) recuerda la colección de Los Cinco como el rito de iniciación a la lectura, una de sus grandes pasiones: «He sido siempre una gran lectora. De forma natural mi amor por los libros derivó en un amor por contar historias», reconoce. Ya en sus años de instituto empezó a ambicionar una carrera a partir de sus propias historias y personajes. Pero, claro, la vida se metió en el camino y había que buscar una salida laboral real: «No somos un país amante de los libros, somos más escritores que lectores», diagnostica. Y ahí llegó la docencia.

García-Rojo escribe para lectores de no más de 17 años y casi siempre idea historias en tono fantástico, el género en que, dice, más libre se siente. Escribir para jóvenes fue algo que surgió, recuerda, «de forma anecdótica»: «La primera novela que publiqué la escribí para mi sobrina Marina cuando ella tenía 11 años y de alguna forma se convirtió en mi público. Me sentí tan cuidada y querida por los lectores de poca edad y adolescentes que me quedé con ellos».

Pero Patricia también escribe poesía, destinada a un público adulto: «Es otro tipo de voz, más íntima y privada, con reflexiones sobre lo cotidiano... En la poesía utilizo las palabras como un joyero en el que voy engarzando una tras otra hasta llegar a una pequeña pieza», describe. Son dos voces dentro de una misma mujer, «la narradora y la poeta». «Y las necesito a ambas», zanja la autora.