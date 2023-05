A punto de estrenar en el Festival de Cannes la quinta y última entrega de las aventuras de Indiana Jones, en la que interpreta un pequeño papel, parece que el nombre de Antonio Banderas suena para otra franquicia exitosa de Hollywood. Y es que se rumorea que el malagueño pueda encarnar a Galactus, el villano de la próxima película de Marvel Studios con la que quieren relanzar Los Cuatro Fantásticos.

Una información no avalada por fuentes oficiales pero recuperada por el portal Comic Book Resources, indica que el actor español está en conversaciones para interpretar al villano cósmico. Al parecer, es el propio Kevin Feige, el responsable de Marvel Studios, quien se está encargando personalmente de realizar el casting para el filme.

La nueva película del clásico equipo de superhéroes, que incluye a personajes como el Señor Fantástico y la Mujer Invisible, presentaría a Galactus y al Silver Surfer en una trama centrada en el cosmos y con elementos de los años 60. Ambos personajes ya aparecieron en otra adaptación de Los Cuatro Fantásticos, 'Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer', pero el filme fue objeto de burlas por partes de los fans, descontentos con el tono de las aventuras y sus personajes.

En el universo Marvel, Galactus es un ser cósmico que necesita consumir planetas para calmar su hambre, por lo que recurre a la ayuda de heraldos que él mismo nombra. Asimismo, ha sido descrito como una fuerza que el universo necesita para su propio equilibrio. En diversas encuestas y artículos sobre los villanos más importantes del emporio de cómics, Galactus ocupa uno de los puestos preferentes.