«Somos de esos grupos que amas u odias, no hay término medio con nosotros»

En España algunos empezamos a conocer a los argentinos Miranda! (entonces un quinteto) hace casi 20 años, con su segundo álbum, Sin restricciones (2004). Aquel repertorio descubría a un compositor de pop electrónico superdotado, Ale Sergi, con una voz peculiarísima (casi siempre canta en falsete) y una manera desinhibida de presentarse, que no siempre encontró la aceptación del público. Hoy, décadas después, la banda argentina sigue a lo suyo, pero ya con el tiempo de su parte. Se acercan el 22 de junio a la Sala París 15 para presentar su más reciente trabajo, Hotel Miranda!, una relectura de lo mejor de su repertorio en la que han participado astros clásicos (Andrés Calamaro, Cristian Castro) y de nuevo cuño (María Becerra, Emilia, Lali Espósito) de la canción de su país.

Miranda! disfruta ahora de los mejores años de su carrera entrada ya la banda (desde hace tiempo dúo: a Sergi sólo le acompaña Juliana Gattas) en su segunda década de existencia, algo que no es muy habitual en el panorama pop, más dado a la efervescencia y la novedad constante que a carreras longevas. Quizás su actitud, look y concepto se adelantaron al tiempo y ahora tienen más sentido y aceptación. «Es una combinación de cosas. Tal vez lo que propusimos en un comienzo no era entendido por la mayoría, y con el tiempo eso cambió. Pero más allá de cualquier explicación analítica, la verdad es que no dejamos nunca de trabajar y nuestro compromiso con mejorar nuestro show, nuestros discos y todo lo que hacemos con el tiempo está siendo recompensada. Nos sigue apasionando lo que hacemos igual que el primer día, y sentimos que eso se transmite», responde Sergi.

Gays y niños

Al principio se etiquetaba a Miranda! como una banda para gays (pop electrónico, bailable, divertido y extravagante) y niños (sí, a los peques les gustaban mucho las melodías tarareables y los sonidos brillantes y de colores que las envolvían ) sin que sus componentes fueran ni gays ni, claro, niños. «La confusión fue siempre nuestra arma más certera. Nunca le escapamos a ello. Creemos que cuando haces algo diferente y nuevo, siempre habrá voces que se levantarán en tu contra y también a tu favor. Siempre nos interesó no dejar al público indiferente. Somos de esos grupos que los amas o los odias. No hay término medio», resume el cantante y compositor.

No debió de ser nada fácil llevar una propuesta como la de los argentinos, tan de colores kitsch, melodrama excesivo y voces agudísimas, hace 20 años, cuando lo queer, lo trans y la homosexualidad, especialmente en la cultura latina, eran casi tabú. Recuerdo una entrevista hace unos años en la que el propio Ale Sergi decía: «Ya no me gritan tanto ¡Puto! por la calle». Afortunadamente, el músico asegura que las cosas ya no son así: «Muchas cosas a nuestro alrededor cambiaron positivamente con respecto a las libertades de cada persona. Y nos sentimos testigos de ese cambio. Pero para nosotros siempre fue natural el desprejuicio y la libertad individual. Nos expresamos siempre como quisimos, en cualquier ámbito. Supongo que es porque nacimos en la discoteca. Y en la pista de baile siempre sentimos esa libertad de ser quienes éramos sin avergonzarnos y sin juzgar a nadie por expresarse»

Escena argentina

En Hotel Miranda! hay algunos jóvenes valores de la nueva escena urbana argentina como María Becerra, artistas que dominan ahora mismo el mercado y triunfan por medio mundo. No comparten generación con ellos, ni siquiera su música se parece al híbrido de trap, reguetón y r n’ b que practican estos nuevos valores, pero Ale Sergi y Juliana Gattas están encantados con ellos: «Han revolucionado por completo la escena. Son muy talentosos, no sólo en lo musical, sino también en la comunicación y en la proyección de sus carreras. Nos sentimos muy afortunados de haber contado con varios de ellos en nuestro disco, fue muy gratificante y didáctico verlos trabajar de cerca». Y sí, a Ale Sergi también le gustaría meterse en el estudio de Bizarrap para una de sus sessions: «Tengo la seguridad de que todo artista activo en la actualidad fantasea con una sesión con él. Nosotros no somos la excepción».

Música española

El cantante y compositor reconoce que le «encanta» la música española y recuerda que han hecho colaboraciones con grupos como Carlos Sadness, Sidonie y, especialmente, Fangoria, con quien mantienen «una relación súper especial» (Miranda! fueron teloneros de Alaska y Nacho Canut). Le pedimos una lista de colaboradores si hiciera una versión de Hotel Miranda! pero con artistas españoles y la entrega sin dudar: «Varry Brava, La Casa Azul, Fangoria, Belen Aguilera, Lola Índigo, Sidonie, Putochinomaricón, Alizz, Love of Lesbian y Amaia». Como ven, el argentino está al tanto de lo que se hace en el pop en nuestro país.

La gira de Hotel Miranda! finaliza los fastos con los que Ale Sergi y Juliana Gattas celebran los veinte años de trayectoria ascendente. ¿Y después? Nada va a cambiar, desde luego: a seguir persiguiendo más canciones de pop perfectas como Enamorada o Don. «Sin dudas la búsqueda nunca cesa de mi deseo más íntimo, seguir haciendo música hasta el fin de mis días. Supongo que con el tiempo el cuerpo pedirá un poco más de descanso y habrá que racionar un poco las giras, pero la composición y el estudio de grabación son mis actividades preferidas y no creo que deje de hacerlo nunca». Como tampoco abandonará el signo de exclamación de la banda: «El signo de exclamación es parte de nuestro nombre. Quitárnoslo sería como quitarnos la M. Se escribe y se pronuncia Miranda!». Con el signo que identifica la pasión y el entusiasmo, la euforia y las burbujas, como las que ofrece el mejor pop, el que sabe concentrar emociones, vibraciones y descubrimientos en píldoras de unos pocos minutos.