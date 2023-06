¿Por qué la gente tiene que ir a ver el musical? ¿Qué aporta?

Ricky Merino: Ghost juega con la ventaja de que la gente ya conoce la película. Hay muchas producciones originales muy buenas, pero jugar con una historia que ya se encuentra en el imaginario colectivo te da mucha fuerza. Aparte, el musical no es solo la historia de Sam y Molly, sino que también hay trucos de magia, humor, unas canciones espectaculares…

Ghost está en el imaginario colectivo y, por tanto, en el suyo...

David Bustamante: Claro. Además, en mi caso es una película que ha estado siempre muy presente en mi vida. Para que te hagas una idea, mi perro se llamaba Ghost y mi perra, Molly. Pero es que el vídeo de mi comunión estaba hecho con la banda sonora de Ghost. Y, por supuesto, es la película favorita de mis padres (no sabría decirte la de veces que la han visto...). Así que, para ellos, ver a su hijo convertido en Sam es todo un caramelo. Y es un papel complicado, ¿eh? Bastante difícil, porque estamos continuamente en escena, pero está siendo una experiencia maravillosa.

¿Qué le aporta cada uno a Sam?

R. M.: Pues, obviamente, cada uno le aporta su toque personal, pero creo que ambos hacemos un trabajo muy similar, lo que significa que estamos muy bien dirigidos. Y creo que nunca nos ha influenciado lo que hacía el otro, pero ambos hemos caminado siempre en la misma dirección. De hecho, es bonito ver que David hace sobre el escenario lo mismo que yo.

D. B.: Supongo que cambia la manera de entender ciertas cosas, de cantar... Pero yo me dejo asesorar mucho porque nunca había hecho nada parecido. Así que he tenido que escuchar y trabajar mucho, sobre todo por respeto a la profesión y al resto de los compañeros.

R. M.: Lo bueno es que Silvia Montesinos es una directora que está siempre, en todas las funciones. Y siempre busca perfeccionar.

D. B.: Para que no se desvirtúe el personaje, para que no caigamos en la tentación de llevarlo a un terreno demasiado personal y acabemos olvidándonos del papel.

¿Se han robado algo el uno al otro? Cuéntenme.

D. B.: Yo sí. Hay cosas que, lógicamente, de ver y oír a Ricky las he incorporado durante mis funciones; cosas a las que me daba cuenta de que no llegaba o que quizá no hacía tan bien. Pero siempre para mejorar, ¿eh? De hecho, sería algo muy poco inteligente no hacerlo.

¿Cuánto se ha pulido la obra desde que se estrenó?

R. M.: Cambios sustanciales no han habido. Se hicieron algunos ajustes durante la primera temporada, pero ahora ya va todo bastante rodado. Piensa que ha habido mucho tiempo y muchas funciones para perfeccionar el espectáculo; aunque, bueno, hablamos de detalles, de cosas puntuales. Hoy no hay fallos. Y si los hay el público no se da cuenta.

D. B.: Esto también es una cuestión de ritmo, y, después de tanto tiempo, los actores funcionamos como una sola pieza. Es que llevamos ya muchos meses haciendo cada día lo mismo, así que...