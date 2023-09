«He dicho lo que tenía que decir en solitario y hay que soltar ataduras»

«Desde pequeño tengo la sensación de que en la vida me he guiado bajo la maldición del hermano pequeño, que lo elige todo por descarte al ver los errores del mayor. Yo no tenía vocación por la música, pero sí por la escritura». Lo escribió Rayden en marzo del 2023 en el comunicado en el que anunciaba el fin de su carrera como rapero y cantante. David Martínez Álvarez publicó a principios de este año la obra 'El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo', una reflexión sobre el amor actual y la soledad que, a priori, parecía solo una muesca más en una trayectoria polifacética que también incluye poemarios y que arrancó hace 20 años como músico, con 7 discos y más de 100 canciones. «Desde 2009 sabía que quería hacer una hexalogía de álbumes. Considero que todo lo interesante que puede contar un artista sin repetirse cabe ahí, en esas 100 canciones. Y era raro, porque no conseguía ver más allá de 2021», cuenta.

¿Cómo está viviendo la gira de despedida? Intento estar muy presente y vivir cada concierto con el peso que tiene cada canción. Es cierto que aún queda poco más de un año hasta el último concierto, pero estamos consiguiendo parar el tiempo, no está pasando rápido. Y el público, ¿cómo lo vive? Lo está viviendo como si fuese a venir un gancho que me llevase a otro planeta. Es raro, porque al final no me voy a ir, solo que termino mi carrera en solitario. Con casi 600.000 oyentes mensuales en Spotify, ocho álbumes de estudio y un reciente paso por el Benidorm Fest, entre otros logros, ¿por qué ha decidido dejar la música justo ahora? Porque es algo motivado únicamente por el hecho de que he dicho todo lo que tenía que decir en solitario y hay que soltar ataduras. En los discos he soltado todo lo que quería, se han empaquetado y están ahí para la gente cuando los quieras escuchar. ¿Con qué recuerdos y vivencias se queda de estos más de 20 años de carrera? Mirar a mi alrededor y ver a mis amigos, que son mi banda. El público los llama banda, pero son mis amigos y todo esto que estamos consiguiendo y celebrando lo estamos haciendo juntos. ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Como un artista puente, un loquito que siempre sirvió para normalizar la mezcla de estilos, que la mixtura puede crecer y el escenario está para compartir y no para competir. La única espina que me queda es que me gustaría hecho el himno del Real Madrid, pero este año toqué en la final de la Copa del Rey, así que ya convalida ¿Ha cumplido todas sus metas en la música o hay alguna espina que se le quede clavada? La única espina que me queda es que me gustaría hecho el himno del Real Madrid, pero este año toqué en la final de la Copa del Rey, así que ya convalida. Ha dicho que le gustaría dedicarse a la escritura, ¿qué historias le gustaría contar que no haya podido transmitir con sus canciones? Historias que siempre están en el punto ciego, que merecen ser leídas, o que a mí me gustaría leer, y que sirven para mostrar a los sectores más desfavorecidos o ponernos ante un espejo y ver en qué punto estamos cada uno de nosotros. Ha publicado dos libros de poesía y una novela, ¿prefiere centrarse en la narrativa o en la lírica? La narrativa, de hecho, ahora voy a empezar a estudiar un máster de guion cinematográfico más que nada por curiosidad, aunque no descarto el día de mañana escribir guiones. A lo mí lo que me gusta es contar historias de la forma que sea.