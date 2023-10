El jazz regresa este noviembre a las tablas del Cervantes. Este miércoles, 4 de octubre, se ha presentado la 37ª edición del Festival Internacional de Jazz de Málaga, que se desarrollará del 6 y el 13 de noviembre en el teatro malagueño. Eclectismo en un cartel que reúne a Joe Lovano con Jakob Bro, Maria Schneider, Ron Carter, el dúo formado por Andrea Motis y Marco Mezquida, Shai Maestro, Youn Sun Nah, Paquito D’Rivera y Mulatu Astatke. Serán un total de ocho conciertos que reúne todos los subgéneros y formatos, como el ‘ethio-jazz’, el post-bop y el jazz latino a las nuevas tendencias, y desde big bands a dúos, cuartetos, sextetos y octetos en los que se podrán escuchar pianos, vibráfonos, saxos, guitarras, contrabajos, flautas y voces solistas.

El certamen, que cuenta este año con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, Cervezas Alhambra y la Fundación Sando, no sólo se desarrollará en el Cervantes, sino que Málagajazz y el ciclo Abierto, llevarán conciertos al aire libre y a establecimientos hosteleros, tras un acuerdo con la patronal Aehcos.

La programación del Festival de Jazz se ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa de la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, Mariana Pineda, y del director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar; y que ha contado con los representantes de las entidades colaboradoras, como Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación ”la Caixa”; Gerardo Cuartero, director comercial de Caixabank en Andalucía Oriental Sur; Miguel de Hoyos, responsable de trade marketing de Andalucía del Grupo Mahou San Miguel, como representante de Cervezas Alhambra; y Francisco Moro Tello, vicepresidente de Aehcos.

El programa

El Festival de Jazz entregará a Paquito D’Rivera recibirá el Premio ‘Cifu’ en un concierto muy especial, que será un homenaje al pianista cubano Bebo Valdés en el décimo aniversario de su muerte. El segundo reconocimiento del certamen, el premio Málagajazz, creado para valorar la destreza en su instrumento de uno de los músicos del festival, recaerá en otro saxofonista, Joe Lovano, cuya anterior actuación en el Cervantes fue precisamente acompañando al hijo de Bebo, Chucho Valdés, y que en esta ocasión acude con un sexteto que comparte con el guitarrista Jakob Bro.

Y precisamente Lovano y el guitarrista danés Jakob Bro serán los encargados de abrir el 37 Festival Internacional de Jazz de Málaga el 6 de noviembre con otro homenaje, en este caso al baterista y compositor Paul Motian, que ambos plasmaron en su grabación de 2022 Once around the room. Les seguirá otra reunión más que interesante, la de la compositora y directora Maria Schneider con la Clasijazz Big Band, una agrupación en la que comparten protagonismo músicos malagueños como los saxofonistas Enrique Oliver y Tete Leal con nuevas promesas del jazz nacional, caso de la cantante y trombonista Rita Payés y el trompetista Julián Sánchez, e invitados como el acordeonista Philippe Thuriot (7 de noviembre).

Otro de los ilustres premiados con el premio ‘Cifu’, Ron Carter, que recogió en el galardón en la 31 edición, volverá con su contrabajo a Málaga. Lo hará el 8 de noviembre, con 86 años y liderando el cuarteto Foursight. La segunda presencia de figuras del jazz español llegará en formato dúo. La trompetista y cantante Andrea Motis y el pianista Marco Mezquida presentan en Málaga un variado repertorio con standards de jazz, música popular brasileña, versiones de The Beatles y temas propios (9 de noviembre).

Shai Maestro es otro de los músicos que regresan al festival, pero esta vez lo hará como líder. El pianista israelí conducirá su cuarteto el 10 de noviembre, y al día siguiente pisará las tablas del Cervantes la cantante coreana Youn Sun Nah. Flanqueada por el pianista Benjamin Moussay, esta artista de timbre seductor afincada en Francia presentará un repertorio completamente nuevo, una colección de canciones que han marcado su vida (11 de noviembre).

De leyenda cubana a leyenda cubana. El concierto de Paquito D’Rivera rememorará a Bebo Valdés, junto a tres de los más prominentes pianistas actuales de su país, Caramelo de Cuba, Pepe Rivero y el ganador del Grammy Iván ‘Melón’ Lewis. Será el domingo 12 de noviembre, penúltimo recital del Festival de Jazz, que acabará el lunes 13 con otro veterano y más que prestigioso músico: Mulatu Astatke, que es la máxima figura del llamado ‘ethio-jazz’, una original mezcla de jazz, soul, folk, funk africano y ritmos latinos que fraguó en la Addis Abeba de los años sesenta. Astatke cerrará la edición de 2023 con su adictiva y sinuosa música al frente de su octeto.

Los ocho conciertos del Teatro Cervantes

Lunes 6 de noviembre: Joe Lovano y Jakob Bro . Once around the room. De 12 a 36 euros. Joe Lovano: saxos. Jakob Bro: guitarra. Thomas Morgan: contrabajo. Anders Christensen: bajo eléctrico. Joey Baron: batería. Jorge Rossy: batería.

y . Once around the room. De 12 a 36 euros. Joe Lovano: saxos. Jakob Bro: guitarra. Thomas Morgan: contrabajo. Anders Christensen: bajo eléctrico. Joey Baron: batería. Jorge Rossy: batería. Martes 7 de noviembre. Maria Schneider & Clasijazz Big Band . De 12 a 36 euros. Directora: Maria Schneider. Acordeón: Philippe Thuriot. Trompetas: Joan Mar Sauqué, Voro García, Bruno Calvo, Pep Garau y José Carlos Hernández , featuring Julián Sánchez . Trombones: Tomeu Garcías, Miguel Moisés, Rita Payés y Pedro Pastor. Saxos y maderas: Irene Reig, Tete Leal, Enrique Oliver, Pedro Cortejosa y Francisco Blanco ‘Latino’. Piano: Daahoud Salim. Guitarra: Jaume Llombart. Contrabajo: Bori Albero. Batería: Andreu Pitarch.

. De 12 a 36 euros. Directora: Maria Schneider. Acordeón: Philippe Thuriot. Trompetas: y , featuring . Trombones: Tomeu Garcías, Miguel Moisés, Rita Payés y Pedro Pastor. Saxos y maderas: Irene Reig, Tete Leal, Enrique Oliver, Pedro Cortejosa y Francisco Blanco ‘Latino’. Piano: Daahoud Salim. Guitarra: Jaume Llombart. Contrabajo: Bori Albero. Batería: Andreu Pitarch. Miércoles 8 de noviembre. Ron Carter ‘Foursight’ . 14 a 42 euros. Ron Carter: contrabajo. Renee Rosnes: piano. Jimmy Greene: saxo tenor. Payton Crossley: batería.

. 14 a 42 euros. Ron Carter: contrabajo. Renee Rosnes: piano. Jimmy Greene: saxo tenor. Payton Crossley: batería. Jueves 9 de noviembre. Andrea Motis y Marco Mezquida . 27 euros precio único. Andrea Motis: voz, trompeta, saxo alto. Marco Mezquida: piano.

y . 27 euros precio único. Andrea Motis: voz, trompeta, saxo alto. Marco Mezquida: piano. Viernes 10 de noviembre. Shai Maestro Quartet . 27 euros precio único. Shai Maestro: piano. Philip Dizack: trompeta. Joe Martin: contrabajo. Ofri Nehemya: batería.

. 27 euros precio único. Shai Maestro: piano. Philip Dizack: trompeta. Joe Martin: contrabajo. Ofri Nehemya: batería. Sábado 11 de noviembre. Youn Sun Nah . 27 euros precio único. Youn Sun Nah: voz. Benjamin Moussay: piano.

. 27 euros precio único. Youn Sun Nah: voz. Benjamin Moussay: piano. Domingo 12 de noviembre. Paquito d’Rivera : 10 años sin Be bo. 14 a 42 euros. Paquito D’Rivera: clarinete y saxo alto. Pepe Rivero, Caramelo de Cuba y Iván ‘Melón’ Lewis: piano. Ariel Brínguez: saxo tenor. Carlos Sarduy: trompeta. Reinier Elizarde ‘Negrón’: contrabajo. Michael Olivera: batería.

: bo. 14 a 42 euros. Paquito D’Rivera: clarinete y saxo alto. Pepe Rivero, Caramelo de Cuba y Iván ‘Melón’ Lewis: piano. Ariel Brínguez: saxo tenor. Carlos Sarduy: trompeta. Reinier Elizarde ‘Negrón’: contrabajo. Michael Olivera: batería. Lunes 13 de noviembre. Mulatu Astatke. 30 euros precio único. Mulatu Astatke: vibráfono y percusiones. Alexander Hawkins: teclados. James Arben: saxo. Matthew Ridley: contrabajo. Benjamin Brown: batería. Daniel Keane: violonchelo. Byron Wallen: trompeta. Richard Baker: percusiones.

Los precios de las entradas para las ocho fechas oscilan entre los 12 y los 42 euros y se pueden adquirir desde hoy en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket, teléfono (902 360 295 y 952 076 262) y de la web del teatro. Habrá descuentos progresivos (en todas las localidades excepto en las del concierto de Paquito d’Rivera). Se aplicará un 15% de descuento si se compran entradas para para 3 conciertos, un 20% para 5 actuaciones y un 25% si se adquieren para 5 o más conciertos.