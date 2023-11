Leontxo García: «El mundo necesita más que nunca el ajedrez como herramienta educativa»

«Más que ajedrez. Educación, arte y cultura» es el eslogan del XVII Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Málaga, que celebrará sus sesiones en el Museo Ruso. Desde hoy y hasta el 12 de noviembre, encuentros (con el jugador Santiago Velázquez), diálogos (con el ajedrecista Joël Lautier), torneos infantiles y proyecciones, en torno a las 64 casillas y sus habitantes de color blanco y negro. Charlamos con Leontxo García sobre la importancia capital del ajedrez más allá de lo estrictamente deportivo. Por una sencilla razón: «En los últimos veinticinco años la sociedad ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo similar a lo largo de la historia, por lo que el pensamiento flexible es una de las cualidades más importantes», asegura el experto, quien también sentencia que el ajedrez puede contribuir notablemente a retrasar el envejecimiento cerebral y el Alzhéimer.

¿A qué responde su defensa del ajedrez en las aulas?

El mundo necesita más que nunca del ajedrez como herramienta educativa, porque cada vez hay más gente en el mundo que piensa menos y esto ocurre por muchas razones: las prisas con las que vivimos, el mal uso de las redes sociales… Es el momento idóneo para promover un juego que enseña a pensar y que está avalado por solidos estudios científicos y largas experiencias internacionales de éxitos.

¿Cómo se traslada esa necesidad de la que habla a la comunidad educativa?

Explicando que desarrollar la idea es mucho más fácil de lo que parece. Cuando se exponen los estudios y los datos a ministros o consejeros, se convencen, aunque siempre acaban preguntando qué quitan del currículum para meter ajedrez en su lugar. La respuesta es nada. El ajedrez funciona muy bien de manera transversal e interdisciplinar: en lo transversal enlazando con la inteligencia emocional y en lo interdisciplinar uniendo el ajedrez con las matemáticas, el algebra, la geometría, etc. Pero el ajedrez va más allá y se puede aplicar en lengua o en historia universal, porque el ajedrez tiene 1.500 años de historia documentada; se puede aplicar en educación física, en tecnología, en robótica, en idiomas… La otra duda muy común que se plantea es si hay que aprender ajedrez para aplicarlo en el aula y no es así. No hay que confundir a un gran maestro del ajedrez con alguien que, desde su conocimiento de la pedagogía, lo utiliza como herramienta educativa. Los talleres para docentes que imparto nunca son más largos de 14 horas. En ese tiempo un docente está capacitado para implementar el ajedrez en el aula.

El ajedrez es el mejor gimnasio para la mente para retrasar el envejecimiento cerebral

Y, ¿qué beneficios encontramos en esta disciplina aplicada al día a día de la actividad educativa?

La lista de cualidades que desarrolla el ajedrez es larguísima. En Infantil, con niños de 2 a 6 años, trabajamos seriación y clasificación, mezclando ajedrez con música y danza. También se trabaja la atención, la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el respeto por las normas y por el oponente o el control del primer impulso. En Primaria, y también en Secundaria, podemos trabajar aspectos relacionados con la toma de decisiones, el pensamiento flexible, el pensamiento lógico, la autocrítica, etc.

¿En qué punto se encuentra España en este sentido?

España es un país puntero en ajedrez a raíz de la decisión adoptada por el Congreso de los Diputados el 11 de febrero de 2015. Ese día todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en recomendar la inclusión del ajedrez como herramienta educativa. Los tres años siguientes 10 de las 17 comunidades autónomas siguieron esa recomendación. Hay 5 de esas 10 lo están haciendo francamente bien, dicho por la Federación Internacional de Ajedrez.

¿En qué momento se encuentra el ajedrez a nivel global? ¿Había un mayor interés por la disciplina años atrás?

Lo que había, sin duda, era una mayor cobertura mediática, principalmente propiciada por motivos ajenos al deporte: la Guerra Fría, la rivalidad entre jugadores. Pero ahora tenemos Internet, y cada día a cualquier hora hay millones de personas jugando al ajedrez online. Chess.com es la plataforma más importante y pasa ya de los 150 millones de usuarios. Ha habido un gran empujón también a raíz de la pandemia y de la serie televisiva Gambito de Dama, que impulsaron mucho la popularidad del ajedrez. Pero, además, existe una mayor conciencia de que el ajedrez puede ser una herramienta educativa, por un lado, y también de que es el mejor gimnasio para la mente para retrasar el envejecimiento cerebral. Los medios informan menos sobre ajedrez pero cada día se juega más.