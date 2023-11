Sin apenas promoción, desde el underground más absoluto pero con el aplauso de la crítica, los malagueños The Silver Linings acaban de lanzar su nuevo álbum, 'Pink Fish', un tratado de cómo facturar rock ácido y espacial en estos tiempos en que las guitarras parecen proscritas.

El nuevo repertorio del quinteto (Javier Toledano: voz, guitarras, teclados; Catarina Serer: guitarras; José Gutiérrez: bajo; Lolo Cortés: batería y Marta Malinowska: saxofón) es un vergel de psicodelia con influencias diáfanas (de entonces, The 13th Floor Elevators; de ahora, The Soundtrack Of Our Lives y The Brian Jonestown Massacre) y ejecución pluscuamperfecta, cuerdas eléctricas que dan zarpazos pero también envuelven, viajes alucinantes al fondo de nuestras mentes con panderetas infinitas de fondo, reverbs que abrazan las orejas, bajos rotundos... Ellos dicen que el disco ha sido hecho «bajo la influencia de la amistad y las risas». Y se nota.

Dicen que se reúnen para crear los paisajes sonoros por los que siempre quisieron viajar, con una intención más vital que creativa: «Hay un lado de esta realidad que siempre nos ayudará a salir adelante, ya sea a través de viajes espaciales, riffs de guitarra o sueños lisérgicos...». Lo demuestran, especialmente, en el tema titular (una space odyssey de apenas cinco minutos) o en 'A pleasant trip to the unknown' (que samplea el famoso discurso de Ronald Reagan en que dijo: «De vez en cuando pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena desde fuera de este mundo»). Confíen, exploradores del rock n’ roll: este viaje merece la pena.